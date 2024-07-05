Cezadan kurtulmak için sahte ölüm haberleri yaptırdı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 3 yıl 44 ay 142 gün hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan F.T. 31 Mayıs günü Batman’a kaçtı.