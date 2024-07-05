Cezadan kurtulmak için sahte ölüm haberleri yaptırdı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 3 yıl 44 ay 142 gün hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan F.T. 31 Mayıs günü Batman’a kaçtı.
Polis ekiplerinin aradığı F.T., cezadan kurtulmak için akıllara durgunluk veren bir yola başvurdu.
F.T. 4 Haziran günü, yakın çevresine sosyal paylaşım ağlarında kendisiyle alakalı, “Irak ülkesinde trafik kazası sonucu öldüğünü ve Duhok Mezarlığına gömüldüğü” şeklinde haberler yaptırdı.
Sadece haber yaptırmakla kalmayan zanlı, aynı gün kardeşi E.A.’yı da Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne göndererek kendisi adına kayıp şahıs başvurusunda bulundurdu.
Durumdan kuşkulanan il emniyet müdürlüğü İstihbarat Şube müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışma sonucunda, F.T. emniyet birimlerini yanıltmaya çalıştığı ve Batman ilinde bulunduğu tespit edildi. Zanlıyı adım adım takip eden ekipler F.T.'nin 4 Temmuz günü Kurtalan’a geldiğini tespit edince harekete geçti.
Polis ekipleri, zanlı hakkında kayıp başvurusu yapan kardeşi E.A.’nın evinde gizlendiğini belirledi. İkamete yapılan baskında yakalanan F.T., işlemlerinin ardından Batman T tipi cezaevine gönderildi.