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Cezaevindeki çocuklara sosyal dokunuş

Cezaevlerinde kalan çocukların sosyal hayata dahil olmaları için bir dizi önlem alınacak.

Uğur Duyan
04:00 - 31/10/2023 Tuesday
Güncelleme: 02:28 - 31/10/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevlerinde 12-18 yaş arasındaki çocuk sayısı 2 bin 76. Anneleriyle birlikte cezaevinde kalan 0-6 yaş arasındaki çocuk sayısı ise 396. Devlet hapishanelerdeki bu çocuklar ile ebeveynleri cezaevinde bulunan çocukların sağlıklı bir toplumsal hayata erişebilmeleri için yeni çalışmalara başlıyor. Psikososyal durumlarını geliştirmeleri için destekler verilecek, eğitim faaliyetler düzenlenecek. Bu amaçla İnsan Kaynakları Kapasitesi ve Kurumların Fiziki Kapasitesinin Artırılması Projesi devreye alınacak. Cezaevinde kalan çocukların meslek öğrenmeleri de teşvik edilecek. Cezaevinde kalan çocukların örgün öğretime dahil edilmesi amacıyla kapalı ceza infaz kurumunda kurulan çok programlı liseler yaygınlaştırılacak.




#Adalet Bakanlığı
#Cezaevi
#Hayat
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