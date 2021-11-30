Cezaevlerinde açık görüşler böyle yapılacak

Cezaevlerinde 1 Aralık itibariyle yeniden başlayacak olan açık görüşler için Kovid-19 tedbirleri güncellendi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Bilim Kurulu’nun 24 Kasım’da aldığı yeni kararlar doğrultusunda yeni tedbirleri değerlendirdi.

Ceza infaz kurumlarına HES kodunda riskli görünenler alınmayacak. Görüşme esnasında maske zorunluluğunun yanı sıra, açık görüşlerde yoğunluğun önlenmesi için randevu sistemi uygulanacak. Görüşler 30 dakika ile sınırlı olacak, hükümlü ve tutukluların en fazla yetişkin 2 yakını ve ek olarak çocukları ile görüşmesine izin verilecek.

GÜNDEM Ceza infaz kurumlarında açık görüş 1 Aralık'ta başlayacak

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Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerden Kovid-19 aşılarını tamamlamış olmaları veya son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu istenecek. 6-12 yaş arası çocukların da görüşe girebilmesi için son 48 saat içinde PCR testi yaptırmış olmaları gerekecek.

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180 gün içinde koronavirüs hastalığını geçirip bağışıklık kazanan kişiler ise aşı veya negatif test sonucu aranmaksızın ziyarete gidebilecek. Kovid-19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılacak. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı olanlara ziyaret izni verilmeyecek. Salona yiyecek ve içecek sokulmayacak.

İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre içinde açık görüşe çıkmasına izin verilmeyecek. Koğuşlar arası bulaşı önlemek için ziyaret saatleri her koğuş için ayrı ayrı belirlenecek.