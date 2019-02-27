CHP çöpe battı

İstanbul’da başta Şişli ve Avcılar olmak üzere pek çok ilçede sokaklarda çöp dağları oluştu.

Borç batağındaki CHP’li belediyeler, işçilerine maaş ödeyemez hale gelince sokaklarda 1990’lı yılları aratmayan görüntüler oluştu. İstanbul’un Şişli, Avcılar, Maltepe ve Ataşehir başta olmak üzere CHP’nin yönettiği pek çok ilçede sokaklarda çöp dağları oluştu. Toplanmayan çöpler halk sağlığını da tehdit eder hale geldi.

CHP'li belediyeler 1990'lı yılları aratmayan görüntülere neden oldu. Borç içinde yüzen belediyeler işçilerine maaş ödeyemez hale gelince İstanbul’da başta Şişli ve Avcılar olmak üzere pek çok ilçede sokaklarda çöp dağları oluştu.

İstanbul’un en hareketli ilçelerinden birisi olan Şişli’de aylardır maaş alamayan işçilerin bir kısmı iş bıraktı, bir kısmı ise iş yavaşlattı. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri de işçileri eylem kararından döndüremedi. Hemen hemen her köşe başı çöp toplama merkezine döndü. İlçe esnafı ve vatandaşlar, oluşan görüntü kirliliğine ve kötü kokuya tepki gösterdi.

Avcılar

VATANDAŞ RAHATSIZ

Esnaf Yusuf Akyüz, çöplerin yaklaşık üç gündür toplanmadığını, belediyenin de bu konuyla ilgilenmediğini söyledi. Çöplerin toplanmasını isteyen Akyüz, "Burası kokuyor. CHP'nin yeri olduğu için maalesef hiçbiri gelip bakmıyor. 1990'lı yılları bize hatırlattılar. Sağ olsunlar" dedi. Esnaf Ferhat Oruç ise çöplerin üç gündür toplanmadığını, iş yerine gelen müşterilerin hem görüntü kirliliğinden hem de kötü kokudan dolayı rahatsız olduğunu belirtti.

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Kartal

AVCILAR DA KÖTÜ HALDE

Çöp dağlarının diğer adresi Avcılar oldu. Geçtiğimiz hafta 3 aydır maaş alamadıklarını belirterek protesto gösterisi düzenleyen işçiler iş yavaşlatınca sokaklar çirkin görüntülere sahne oldu. Avcıların işlek caddeleri bile çöp dağları oluştu. Kartal da maaş sıkıntısı çeken işçilerin olduğu bir CHP’li belediye. Burada da manzara diğer diğer ilçelerdeki çöp yığınlarından farksız.

MALTEPE DE PERİŞAN

Akrabaları zenginleşirken belediyeyi borca batıran Ali Kılıç’ın başkan olduğu Maltepe’de de çöpler ciddi sorun. Adı yolsuzlukla anılan Battal İlgezdi’nin başkan olduğu Ataşehir’de konteyner olmayan bir çok sokakta çöpler halk sağlığını tehdit ediyor.

ÇÖP ARAÇLARI HACİZLİ

İstanbul dışındaki CHP’li belediyelerin bir kısmında da manzara aynı. Yalova’da belediyenin borcu yüzünden çöp araçları haciz işlemi uygulandı. Araçlar bağlanarak otoparka çekildi. Bazı araçlar plakası kapatılarak çöp toplama işlemine devam etse de Yalova halkı biriken çöp ve kötü kokunun yanı sıra gözle görülür şekilde artan farelerden rahatsız.

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