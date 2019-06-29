CHP geldi sinekler bastı

CHP’li belediye başkanlarının görev yaptığı Adana ve Antalya’yı sinekler istila etti. Özellikle sivrisinek ve karasineğe karşı ilaçlamaların yapılmayışı vatandaşları çileden çıkarttı. Zeydan Karalar’ın yönettiği Adana’da sinek istilası yüzünden evlerinden pencerelerini açamaz hale gelen halk marketlerde haşere ilacı bırakmadı.

3,8 MİLYON AKTARILDI

Adana’da yaşanan sinek krizi hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülçatı, “Sayın Karalar kendinden önceki başkanı suçlayarak bu işten sıyrılmaya çalışıyor. Biz sinek konusunu ilk meclis toplantısından bu yana gündeme getiriyoruz. Bize belediyenin parası, ilacı ve aracı olmadığını söyledi. 30 Nisan’da encümen kararıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına 3 milyon 850 bin lira sinekle mücadele için ek bütçeden aktarıldı” dedi.

25 ARAÇLA SİNEK İSTİLASI SORUN ÇÖZÜLMEZ

Karalar’ın bütçe yok bahanesini encümen kararıyla ortadan kaldırdıklarını belirten Gülaçtı, “Ancak bu parayla sadece 25 ilaçlama aracı kiralanmış. Ve ilaç almışlar. Koskocaman Adana’da 25 araçla mücadele edilir mi? Mayıs ayı bitti, Haziran’ın sonuna geldik ama hala Adana’lının bir numaralı gündemi sinek istilası. Aradan geçen yaklaşık 2 aylık sürede sinekle mücadele edilmedi. Zeydan Karalar seçildiği günden bu yana Adana Karalar bağladı. Adana sinekle boğuşur hale geldi.” diye tepki gösterdi.

PLAJDA SİNEK KABUSU

Sinek kabusunu yaşayan bir diğer şehir ise her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Türkiye’nin turizm başkenti Antalya oldu. Kentte son 15-20 gündür sayıları artan ve özellikle plajları istila eden sinekler yüzünden tatilini geçirmek için Türkiye’yi tercih eden yabancı turistler mağduriyet yaşıyor. Konuyu 12 Haziran’da belediye meclisinde gündeme getiren AK Parti Grup başkanvekili Nafiz Tanır, belediyeden çözüm beklediklerini söyledi. Tanır’ın sözleri üzerine Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şehirdeki sinek sorununu önceki belediye başkanı Menderes Türel’e bağladı. Böcek, “11 Haziran itibarıyla 130 arkadaşımız sinekle mücadele için 19 ilçede çalışmalara başlamıştır” dedi. Belediye başkanının bu sözleri akıllara 11 Haziran’a kadar neden beklediniz sorusunu getirdi. Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ise kendi bölgelerinde de sinek problemi olduğunu söyledi.

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TURİZME DARBE VURDU

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) kurucularından Metin Erdem ise, “Alanya plajlarını sinek bastı, gece gündüz, 24 saat sinek var. Böyle giderse turizm biter. Bu yeni bir tür sinek. Isırdığı yerde acı, kaşıntı ve şişlik oluşuyor, ısırılan çocuklar ağlıyor. Turistler, üzerlerinde şallarla, havlularla plajda sinekten korunmaya çalışıyor” dedi.