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CHP Genel Başkanı Özel hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özel hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı

22:2211/07/2025, Cuma
AA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Antalya'daki açık hava etkinliğinde yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasında, Özel’in mevcut bir soruşturma evrakına ilişkin kamuoyuna gerçeğe aykırı bilgi verdiği ifade edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in partisinin bugün Antalya'da gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu eylemleri nedeniyle Özel hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


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Özgür Özel'e neden ve hangi suçtan soruşturma başlatıldı? Başsavcılık açıklaması