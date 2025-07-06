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Özgür Özel'in 'sokak' ve 'Mısır' tehdidine soruşturma

Özgür Özel'in 'sokak' ve 'Mısır' tehdidine soruşturma

23:036/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği basın toplantısı.
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği basın toplantısı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yolsuzluk operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada milleti sokağa dökme tehdidinde bulundu.

Mısır'la tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak,
“Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Televizyondan izlersiniz meydanları, Mısır’daki gibi.”
ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirdi.

Savcılık tutanağında,
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 28. Dönem Milletvekili Özgür ÖZEL'in 05.07.2025 tarihinde MYK toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç İşlemeye Alenen Tahrik, Kamu Görevlilerine Görevleri Nedeniyle Hakaret ve Tehdit suçlarını oluşturduğu değerlendirilmekle, CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında re'şen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır."
denildi.
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