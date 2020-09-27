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ANKARA

CHP ​HDP ile omuz omuza

HDP ile omuz omuza

Gözaltına alınan HDP’lilere en büyük desteği CHP verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı ararken; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “HDP’nin seçilmiş belediye başkanları, vekilleri ve siyasilerini kriminalize etmek, görevden almak siyasi darbedir. Darbelere karşı her zaman demokrasi kazanmıştır, yine öyle olacak” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Sezgin Tanrıkulu, “Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve birçok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar. Saray’a düğün hediyesidir!” ifadelerini kullandı.

Selin Sayek Böke

Sırrı Süreyya Önder ile fotoğrafını paylaşan Tuncay Özkan ise şunları söyledi: “Ya ben onu cezaevinde ziyaret ediyorum, ya da o beni. Bu bizim kaderimiz değil. Bu, adalet ve özgürlüğe düşman, zalimlerin zulmü... Biz bu duvarı yıkacağız... Sırrı Süreyya Önder ve masumlara özgürlük...”

Sezgin Tanrıkulu

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