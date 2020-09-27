HDP ile omuz omuza

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Sezgin Tanrıkulu, “Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve birçok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar. Saray’a düğün hediyesidir!” ifadelerini kullandı.

Selin Sayek Böke

Sırrı Süreyya Önder ile fotoğrafını paylaşan Tuncay Özkan ise şunları söyledi: “Ya ben onu cezaevinde ziyaret ediyorum, ya da o beni. Bu bizim kaderimiz değil. Bu, adalet ve özgürlüğe düşman, zalimlerin zulmü... Biz bu duvarı yıkacağız... Sırrı Süreyya Önder ve masumlara özgürlük...”

Sezgin Tanrıkulu