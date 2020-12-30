Gündem CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
POLİTİKA MUĞLA

CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış

CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesiyle ilgili CHP’li bir vekilin baba Sıddık Gültekin’i arayıp, “davadan vazgeç” dediği iddiasının ardından CHP’li ilçe başkanının da babayı 10 kez aradığı ortaya çıktı. Avukat Rezan Epözdemir, “Gerçekten arama kaydı var. Kızı hunharca katledilmiş babanın kimseye iftira atması mümkün değil” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Karşı tarafa düşen bunu ispat etmektir, getirsinler HTS kayıtlarını. Gerekeni yaparız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pınar Gültekin
Pınar Gültekin

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in vahşice katledildiği davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Pınar Gültekin’in öldürülmesi olayının ardından CHP’li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin’i telefonla arayarak “davadan vazgeç” dediği iddialarıyla ilgili ailenin avukatı Rezan Epözdemir açıklama yaptı.

16 Temmuz’da kaybolan Pınar’ın cansız bedeni 21 Temmuz’da bulunmuştu.

KAYITLARI VAR

  • İddialardan sonra Gültekin’in babasıyla görüştüğünü belirten Epözdemir, “Hem bir milletvekili hem de sonrasında ilçe başkanı 10 kez aramış. Bu caninin annesi CHP’nin Menteşe İlçe yöneticisi. Bu olaydan hemen sonra istifa etmiş. Belki bir aidiyet bilinciyle olabilir. Bana teyit etti. Fakat kendinin açıklamak istediğini söyledi. Meslek etiğine göre açıklamamız doğru olmaz. Ben görüşmenin muhatabı değilim. İddia sahibi o olduğu için. Yalnız bana kayıtları gösterdi. Onlarca kayıt var. İlçe başkanı ‘Ankara’ya gidelim o milletvekiliyle görüşelim’ demiş. Gerçekten arama kaydı var. Üç tane temel boyutu var. Dört Ocak’ta açıklayacak. Kızı hunharca katledilmiş babanın kimseye iftira atması mümkün değil. Ne kazancı olacak? Hayatı boyunca hiç görmemiş ismini bile bilmediği kişiyi neden söylesin? Niye böyle bir istinatta bulunsun” dedi.

VEKİLLER ARADI

CHP’li milletvekillerinin olaydan sonra hemen acılı babayı aradığını söyleyen Epözdemir, “Dün Özgür Özel ve Veli Ağababa babayı arayıp ‘Biz bu konuda çok hassasız. Yargılamayı takip edeceğiz. Varsa sorumluları tespit edeceğiz’ dediler. CHP’nin göstermesi gereken şey şu olmalı bu tür olaylarla ilgili etkili bir soruşturma yürütmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da olayı yakından takip ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu; CHP’li vekilin “ispat etsinler milletvekilliğinden istifa edeceğim” açıklamasını hatırlattı, “Karşı tarafa düşen bunu ispat etmektir, getirsinler HTS kayıtlarını” dedi. Kılıçdaroğlu, “Cinayeti konuşmak değil, CHP’yi tartıştırmak istiyorlar, bu tuzağa düşmeyeceğiz” demişti.

Abone Ol Google News
Herkes güç vermeye hazır mı?

Herkes güç vermeye hazır mı?

​BAYKAR'dan 'AKINCI TİHA' paylaşımı.
İngilterede koronavirüs patlaması

İngiltere'de koronavirüs patlaması

​Uzmanlar yeni karantina istiyor.
Aşılar böyle görüntülendi

Aşılar böyle görüntülendi

Pekin Havalimanı'ndan yola çıktı.
2020'nin son <br>maçında şaşırtan skor

2020'nin son
maçında şaşırtan skor

​Antalyaspor-Hatayspor maçında farklı sonuç.
Türk askeri Azerbaycan'da

Türk askeri Azerbaycan'da

​Bakan Akar: Personelimiz Azerbaycan'a gitti, hazır bekliyor.
Aşılar yola çıktı

Aşılar yola çıktı

Bakan Koca açıkladı: ​Yarın sabah Türkiye'de olacak.
Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.
20 kediye ötanazi yapıldı

20 kediye ötanazi yapıldı

​Ankara Belediyesi hayvan bakımevinde kedi katliamı iddiası.
Kısıtlamalar <br>sonuç veriyor

Kısıtlamalar
sonuç veriyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
FETÖ'nün ilk uluslararası adımı

FETÖ'nün ilk uluslararası adımı

​MİT tırları davasında gerekçeli karar açıklandı.

Son gün akın ettiler

Son gün akın ettiler

​Adım atacak yer kalmadı!
Muhabir depreme böyle yakalandı

Muhabir depreme böyle yakalandı

​Hırvatistan'da panik.

Azmin zaferi

Azmin zaferi

Çöplerden plastik atık topluyordu, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.