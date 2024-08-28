CHP ile Haçlı’nın tarihe bakışı aynı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP'nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse birebir aynıdır” dedi.

Malazgirt ve 30 Ağustos zaferlerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. Ağustos ayının, birbiriyle iç içe geçen, birbirine eklemlenen, varoluş onurunu belgeleyen, farklı zamanlarda tezahür eden tarihi başarıları tescilleyip istikbalin yol haritasını temin eden zaferler ayı olduğunu hatırlatan Bahçeli, tarihin bir bütün; bunun herhangi bir dönemine dudak büküp, bir başka dönemini sivriltmenin ise takdiri ve tasvibi mümkün olmayan bir zafiyet olduğunu belirtti.

SİYASİ CELLATLIĞIN KOMPLOSU

Özellikle tarihten husumet çıkarmanın, tarihi şahsiyet ve vakıalar arasında kategorik ayrımcılık yapmanın çok tehlikeli sonuçları doğacağına işaret eden Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i kutuplaştıran menfur zihniyetlerin hızını alamayıp bu kutuplaşmayı Sultan Alparslan'a kadar taşımaya cüret etmenin sadece cehaletin değil, aynı şekilde faili oldukları siyasi ve ideolojik cellatlığın komplosu olduğunu vurguladı.

SAYGISIZLIK VE SALDIRGANLIK

“Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'u rekabete tutuşturmak, Türk tarihinin iki şerefli sayfasını karalamak, Muş ile Afyonkarahisar arasına nifak saçmak, şerefli, sorumlu ve vicdanlı bir tavır değildir” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “CHP yöneticileri ile birlikte candaş, yandaş ve fondaş zillet medyası deyim yerindeyse zıvanadan çıkmış, hezeyandan hezeyana sürüklenmeye başlamışlardır. Cumhuru ve Cumhuriyet'i ayrıştırma partisine dönüşen CHP'nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse birebir aynıdır. 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'ne rakip olarak Büyük Taarruz'u göstermek, iki taraflı cephe oluşturmak, tarihe, millete ve milli mukadderata vahim bir saygısızlık ve saldırganlıktır.”

DIŞ GÜDÜMLÜ OPERASYON

“Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde etnik ve mezhebi bölücülüğü DEM'lenerek kamçılayan CHP'nin aynı tutumu 26 Ağustos münasebetiyle ve daha da ilerleterek sergilemesi utanç duyulacak bir rezalettir. Bölücülük, CHP'nin siyasetine iyice sinmiş ve sirayet etmiştir. Esasen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerine, emanetlerine ve erdemli mücadelesine hakaretamiz davranan, bunun da ötesinde savaş açan karanlık odağın hamisi bugünkü CHP yönetimidir. Ecdadımız arasına fitne yaymaya kalkışmak hafıza ve haysiyet kaybı yaşayan işbirlikçi ve ilkesiz güruhun dış güdümlü operasyonudur.”

Vatan demek imara açılmış arazi değildir

Türk milletinin oyuna gelmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, şunları söyledi: “Tarihimizi karıştırmak ve yaşanmış hadiseleri saptırmak ancak ve ancak güncellenmiş Bizans senaryosu, Türk ve İslam düşmanlarının alçak kurgusu olarak adlandırılacaktır. DEM'lenen CHP'nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir. Ruhen mezbeleye dönüşen ve zilletin çukuruna düşen siyasi kapkaççı anlayışa hatırlatırım ki, vatan demek imara açılmış arazi, hibe edilmiş arsa, ikram edilmiş toprak parçası demek değildir. Bir coğrafyayı vatan yapan birbiriyle eklemlenmiş zincirleme hadiseler silsilesi vardır.”

Hak edene Osmanlı şamarı iner

Vatanı korumanın, vatanı kurmak ve kurtarmak kadar şerefli bir görev olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: “53 yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal topraklar, muzaffer atalarımızın emaneti olup, muhafaza ve müdafaası her türlü mülahazanın üzerinde tutulması gereken bir vatan sorumluluğudur. Bu hazineyi yağmaya heves edenler ağır sonuçlarına her seviyede katlanacaklardır. Dün içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, Türk milletini yok etmeye kararlı güçlere nasıl cevap verilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı’nın şamarını indireceği muhakkaktır.”







