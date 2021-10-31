​CHP İYİ Parti’yi dışlıyor

İYİ Parti kulislerinde Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye ‘hayır’ oyu veren CHP ile ittifak tartışılıyor. Millet İttifakı’nın iki ortağında son dönemde kırılmalar yaşanırken, bunun son örneği tezkere konusunda CHP’nin takındığı tavır oldu. İYİ Parti kulislerinde CHP’nin HDP’den gelen uyarıyı dikkate alarak ‘hayır’ oyu vermesi İYİ Parti yönetiminin ittifakı yeniden gözden geçirme niyetinde olduğu konuşuluyor.

CHP’nin Saadet Partisi ve HDP’yi kendilerinden öncelikli gördüğü, ‘İYİ Parti ittifakta olursa olur, olmazsa olmaz’ mantığı yürüttükleri düşüncesine neden oldu.

Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki ilk kriz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tekil’ açıklamalarından rahatsızlıkla gündeme geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu’nun kendilerini yok saydığını söylemiş, bu sözler CHP kulislerinde ise ‘maksadını aşan tonda’ yorumlanmıştı.

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İYİ PARTİ TABANI RAHATSIZ

İttifakta zaman zaman görüş ayrılıkları yaşansa da CHP’nin HDP’nin uyarısını dikkate alarak ‘hayır’ yönünde oy kullanması kırılma noktası oldu. İYİ Parti kulislerinde CHP’nin HDP çizgisine yakınlaştığı konuşuluyor. İYİ Parti tabanının HDP ile yakınlaşmayacağı kabul etmeyeceği, bu nedenle de CHP’nin HDP ile arasına mesafe koyması gerektiği dillendiriliyor.

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CHP YÜZÜNÜ HDP’YE DÖNDÜ

Kulislerde, son dönemlerde İYİ Parti’nin ittifak dışına itilmek istendiği, daha çok HDP ve Saadet Partisi ile paralel açıklamalar yapıldığına dikkat çekiliyor. CHP’nin HDP ve SP’yi daha öncelikli gördüğü, ‘İYİ Parti ittifakta olursa olur, olmazsa olmaz’ mantığıyla bir politika yürüttüğü belirtiliyor. Bu nedenle Millet İttifakı dışında İYİ Parti’nin diğer partilerle yeni bir ittifak kurup kurmayacağı da gözden geçiriliyor.

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