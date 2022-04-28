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Gündem CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücelden ezber bozan çıkış
İZMİR

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’den ezber bozan çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li vekillerin, Gezi Parkı kalkışmasının planlayıcısı ve finansörü olan Osman Kavala'ya verilen hapis cezası kararı ile Türk yargısını hedef alması, hakim ve savcıları tehdit etmesi sonrası CHP'li il başkanının sözleri gündeme geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’den ezber bozan çıkış
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekili Özgür Özel başta olmak üzere muhalif kesim, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptıkları açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk adalet sistemini hedef alan tehditkâr açıklamalara imza atmıştı.

Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Ayşe Mücella Yapıcı'nın aralarında bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmaları kararı sonrası adeta nefret kusan CHP ve HDP'li vekillere tepki yağmıştı.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in yaptığı bir açıklama gündeme geldi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel

'TÜRK YARGISI BİRİLERİ İSTEDİ DİYE HAREKET ETMEZ'

CHP'li Yücel İzmir'in yerel bir TV kanalında daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Emniyet Teşkilatı, Savcılık makamı, mahkemeleri ve hakimleri birileri bir şey istedi diye hareket etmez."

Yeniden gündeme gelen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in videosunu sosyal medyada birçok kullanıcı, "Türk yargısını tehdit eden Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel siz de dinleyin" diyerek paylaştı.

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