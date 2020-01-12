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CHP Milletvekili Gamze İlgezdi gittiği kuaförde olay çıkardı: Kocası işletmeye mühürleme cezası kesti

Ataşehir’deki bir kuaför işletmecisi, devamlı müşterileri olan CHP Milletvekili Gamze İlgezdi’nin sıra beklemek istemediği için olay çıkardığını ve Ataşehir Belediyesinin zabıta ekiplerinin dükkanını mühürlemek istediğini iddia etti. Kuaför işletmecisi sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Gamze İlgezdi’nin eşi olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile görüştüğünü ve belediye başkanının

"Müşteri eşimi mağdur ediyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, orayı mühürleyeceğim" dediğini de ileri sürdü. Gamze İlgezdi ise yayınladığı açıklamada kuaförde yaşananları yalanlamadı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi.
CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi.

CHP milletvekili ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi, yıllardır müşterisi olduğu Ataşehir'deki kuaföre geçtiğimiz Mayıs ayında yeniden gitti.

İddiaya göre, her gittiğinde kendisine manikür yapan çalışanın başkasına hizmet verdiğini görünce sinirlendi. Kuaför olayın büyümemesi için diğer müşteriye bakan elemanı İlgezdi'ye yönlendirdi. Olaya sinirlenen müşteri İlgezdi'ye "Sizin siyasi kimliğiniz bizi ilgilendirmiyor, bizi mağdur etmeye hakkınız yok." dedi.

CHP'li bir müşterinin de"Yaptığınız CHP'ye hiç yakışmıyor" uyarısı sonrası öfkelenen İlgezdi'nin apar topar kuaförden çıktığı öne sürüldü.

Kuaför salonuna iki ayrı tebliğ ulaştı.
  • Yaşanan olayın ardından söz konusu kuaföre iki ayrı tebligat gönderildi. 17 Aralık günü Ataşehir Belediyesi’nden gönderilen tebligatta, kuafördeki asma katın usule aykırı ve kaçak olduğu belirtilerek bir ay içinde ruhsat alınması, aksi halde yıkılması gerektiği yazıyordu. 20 Aralık’ta gönderilen ikinci tebligatta ise asma katın 15 gün içinde yıkılması gerektiği bildirildi.

"Orayı mühürleyeceğim"

Tebligatın ardından kuaför sahipleri 31 Aralık'ta söz konusu asma katı yıktırdı ancak 6 Ocak günü belediye ekipleri yeniden kuaföre gelerek mühürleme işlemi yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine randevu alan işyeri sahipleri Emre Erçevik ve Hakan Erdem, Başkan Battal İlgezdi’yle konuyu iletti. Erçevik, İlgezdi’nin kendilerine "Müşteri eşimi mağdur ediyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, orayı mühürleyeceğim" dediğini iddia etti.

"Gerçeği yansıtmıyor"

Yaşanan olayın kamuoyunda yankı bulması üzerine

Gamze Akkuş İlgezdi konuya ilişkin kendi sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı. İlgezdi, "Siyasi kimliğim üzerinden şahsımı ve CHP'yi hedef alan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmadığı gibi şahsımla da ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.
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