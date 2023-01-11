CHP ülkücülere karşı sorumlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapatma davası nedeniyle Hazine yardımına bloke konulan HDP'ye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz" dedi. CHP olarak demokrasiye inandıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, ikinci yüzyılında cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak istediklerini söyledi.

DEMOKRASİ DIŞI UYGULAMA

CHP Grubu’nda konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Sinan Ateş bizim de evladımız. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız da var. CHP şehidin, kardeşimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP'li ülkücü kardeşlerime karşı sorumluluğumdur. Bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Yeni bir yüzyıla güzelce, gülümseyerek, huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli. Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir dönemdir. Demokrasilerde siyasi partiler kapatılmaz. O nedenle partileri kapatıp Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz doğru da bulmuyoruz.

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KOMUTANLARI HEDEF ALDI

Malum beyefendi tank palet fabrikasına gitti. Askerin beni alkışlamasını asla istemem ama yalan söyleyeni alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü orada gördüm. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o üniformayı, hizalansınlar Erdoğan'ın yanına, Perinçek'e de takılsınlar beraber olsunlar.”