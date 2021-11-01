CHP yandaş medyasını böyle besliyor CHP’li belediyeler, vatandaşa hizmet için kullanması gereken parayı yandaş medyasına akıtıyor. Kartal Belediyesi’nin 2020 denetim raporu bu gerçeği ortaya koydu. CHP’li belediye 1 yıl içinde aralarında Halk TV ve Cumhuriyet gazetesinin de bulunduğu medya kuruluşlarına 664 bin 700 lira ödemiş.

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