CHP Yavuz’a para akıtmış

Geçtiğimiz hafta “Alevilerin neden bir PKK’sı olmalıydı” başlıklı yazısı sebebiyle tutuklanan Evren Barış Yavuz’un CHP’li belediyelerle büyük boyutlu parasal ilişkileri ortaya çıktı. Yavuz’un yürüttüğü projelere; Esenyurt, Beşiktaş, Beylikdüzü, Kartal belediyeleri ile CHP Genel Merkezi’nden milyonlarca lira aktarıldı. Sadece CHP Genel Merkezi’nin 2023 yılında reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri adı altında Yavuz’a ödediği para 10 milyon lirayı buluyor.

Yavuz, İstanbul dışındaki bir CHP’li belediye ile Almanların en çok tartışılan vakıflarından Friedrich-Ebert-Stiftung’dan da para almış. fraksiyon.org isimli sitede peş peşe kaleme aldığı yazılarda Alevilerin silahlanmasını isteyen provokatif yazılarıyla gündeme gelen 44 yaşındaki Yavuz hakkında MLKP, DHKP-C ve PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı da öğrenildi. Geçtiğimiz hafta tutuklanan Yavuz’un ayrıca “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından da kaydı olduğu belirlenmişti.