CHP zulmünü anlattılar

CHP’li Böcek ve yönetimi tarafından yapılan baskı, zulüm ve iftiraları anlatan tiyatrocular, CHP yönetiminin asılsız iddialarını da çürüttü. “İstanbul’dan getirilen bir perukacıya 70 bin TL ödendiği” iddiası karşısında tiyatro oyuncuları, Antalya’da bu yeteneğe sahip bir perukacının olmamasından dolayı İstanbul’dan değil, Ankara’dan getirilen perukacıya verilen bu ücretin, aylara bölündüğünde kurum tiyatrolarında çalışan bir perukacının aldığı ücretten daha düşük olduğunu açıkladı. CHP’li yönetimin sanatçılara “Duruşunuzdan vazgeçerseniz sizinle çalışmaya devam ederiz” dediği ortaya çıkarken, belediye önünde yapılan protestoyu şov olarak niteleyen CHP’li Böcek’e de tepki yağdı. Bunun şov değil, Anayasa’nın 34. maddesinde belirtildiği üzere her vatandaşın eylem yapma hakkının bulunduğunu söyleyen sanatçılar, “Sadace hakkımızı arıyor ve sanatımızı korumaya çalışıyoruz” dedi. Ayrıca sanatçılarla görüşeceğini söyleyen CHP’li Böcek’in sözünde durmadığı, tiyatro oyuncuları ile hiçbir şekilde iletişime geçmediği öğrenildi.

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