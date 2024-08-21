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CHP'de yeni kriz: WhatsApp gizemi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in WhatsApp hesabının çalındığını açıklaması “Parti içinde yeni bir kriz mi var” sorusunu da beraberinde getirdi. Yücel’in açıklamasındaki, “Hesabımı geri almak ve güvenliği sağlamak için gerekli adımları atıyorum” ifadeleri dikkat çekti. Yücel’in hesabını geri alıp almadığı gibi polise gidip gitmediği de hâlâ belirsiz.

04:00 - 21/08/2024 Wednesday
Güncelleme: 01:42 - 21/08/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in önceki gün WhatsApp hesabının çalındığını açıklaması ortalığı karıştırdı. X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Yücel, hesabının kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini belirterek, gönderdiği mesaj ve yaptığı aramaların dikkate alınmamasını istedi. Yücel, bu açıklamayla eş zamanlı olarak CHP’li vekillerin olduğu gruptan da çıkarıldı. CHP bir yandan da gruptan bilgi sızıp sızmadığına dair araştırma yapmaya başladı. Yaşanan gelişme, 'Parti içinde yeni bir kriz mi var' sorusunu akıllara getirdi.

DİĞER OTURUMLAR KAPATILABİLİYOR

Hesabını geri almak ve güvenliği sağlamak için gerekli adımları atacağını belirten Yücel'in hesabıyla ilgili son durum belirsizliğini korurken, şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor. Deniz Yücel’in açıklamasında dikkat çeken nokta ise “Hesabımı geri almak ve güvenliği sağlamak için gerekli adımları atıyorum” ifadeleri oldu. WhatsApp uygulamasından hızlıca müdahale edip aynı başka oturumlar kapatılabilir. WhatsApp’ı tamamen telefondan silip yeniden yükleyerek diğer oturumlar da kapatılabilirken, Yücel’in bu konuda hangi adımları attığı merak konusu oldu.

Çalınması mümkün mü?

Dijital dünyada sosyal medya hesaplarının çalınması sıkça gündeme gelirken, WhatsApp'ın hacklendiği iddiası çok sık duyulmuyor. Sosyal medya uygulamalarında bir kişinin hesabı ele geçirmesi için mail adresi ve şifreyi biliyor olması yeterli olurken, WhatsApp’ta ise durum çok farklı. WhatsApp'ın telefon numarasını dikkate alan bir uygulama olduğuna vurgu yapan uzmanlar, hesap sahibinin isteği dışında herhangi bir yerden giriş yapılmasının mümkün olmadığını ifade ediyor. Uzmanlara göre, hesabı çalacak kişinin öncelikli olarak telefon numarasına sahip olması gerekiyor. Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu da, bu durumu bir banka hesabının ele geçirilmesine benzetti.



#CHP
#Siyaset
#WhatsApp
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