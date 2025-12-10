CHP'den istifa eden Çakır: Şaibeye karışmış insanlarla bu devleti yönetemeyeceğini görecek herkes

CHP'de dün kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne gideceğim; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde 30 yerde ismi geçen Turan Taşkın Özer'in önüne gideceğim öyle mi? Yörük çocuğu Hasan Ufuk Çakır, suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Şaibeye karışmış insanlarla bu devleti yönetemeyeceğini görecek herkes." dedi.
Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisi hakkında, 'Sabıkalı' dediği görüntüyü izleterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu sözler nedeniyle partisinin Antalya'daki kapalı grup toplantısında özür dilediğini söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken bir televizyon kanalında kendisi hakkında 'Sabıkalı' olduğu yönündeki haberleri gördüğünü ve buna tepki gösterdiğini hatırlattı. Çakır, bazı yayın organlarının tekliflerini kabul etmeden önce CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in kendisini aradığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle görüşeceğini söylemesi üzerine teklifleri kabul etmediğini belirten Çakır, görüşme gerçekleşmeyince yayınlara çıkmaya başladığını dile getirdi.
"Bu devleti siz nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz?
Çakır, şu anda herhangi bir partiye geçmeyeceğini de ifade etti.