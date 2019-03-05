Gündem CHPden seri üretim yalan
POLİTİKA

CHP’den seri üretim yalan

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala CHP yine seri üretim şaibe iddialarına sarıldı. İstanbul’da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ankara’da ise Milletvekili Murat Emir birebir kopyalanmış iddiaları gündeme taşıdı: 5 bin polisle seçimin kaderi değiştirilecek

Talha Menteş Yeni Şafak
Hasan Akgün ve Murat Emir
Hasan Akgün ve Murat Emir

Her seçim öncesinde olduğu gibi CHP yine ‘şaibe’ iddialarına başladı. Bu kez aynı “seri üretim” iddia birden fazla şehir için ortaya atılmaya başlandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, seçim günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 5 bin polisin görevlendirileceğini ve bu polislere Yeni Mahalle’de oy kullandırılacağını iddia etti. Bu iddiasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM gündemine taşıyan önergesinde şunları kaydetti: "Saray'da görev yapan 5 bin polis seçim günü görevli gösterilecek. Polis memurlarının Yenimahalle’de oy kullanması sağlanarak bu yolla ilçede yığılma yapılması planlanmaktadır."

CHP aynı iddiayı İstanbul için de gündeme getirdi. Bir televizyon kanalına konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 5 bin polisin ilçede oy kullanacağı duyumu aldıklarını öne sürdü:

AYNI İDDİA İSTANBUL’DA

"İki gazeteci arkadaşımız, Büyükçekmece'ye seçim günü 5 bin polis getirilerek görevliymiş gibi gösterilecek ve oy kullanacakları ihbarı yapı. Bir başka arkadaşım da aynı anlamda yeni bir mesaj atmış; 'başkanım önemli bir kaynaktan duydum, 5 bin polis getirilerek Büyükçekmece'de seçimleri etkileme gibi bir çalışma duyuyoruz bu nedir?' diye sorduğunu söyledi."

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