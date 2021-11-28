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CHP’den Side projesine onay

CHP’li Manavgat Belediyesi, yapımına engel koyduğu TEİAŞ'ın Side’nin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için Enerji Nakil Hattı Projesinde geri adım attı. Geçtiğimiz ay ‘250 Milyonluk Yatırıma Takoz’ başlığıyla Yeni Şafak’ın konuyu gündeme getirmesinin ardından CHP’li Manavgat Belediyesi geri adım attı ve projenin yapımı için TEİAŞ’a onay verdi.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
CHP’den Side projesine onay
Yeni Şafak olayı, “250 milyonluk yatırıma takoz” başlığıyla duyurduktan sonra CHP’li Belediye projeye onay verdi.

CHP’li Manavgat Belediyesi, yapımına engel koyduğu projede geri adım attı. Geçtiğimiz ay ‘250 Milyonluk Yatırıma Takoz’ başlığıyla Yeni Şafak’ın konuyu gündeme getirmesinin ardından CHP’li Manavgat Belediyesi geri adım attı ve projenin yapımı için TEİAŞ’a onay verdi. Belediye tarafından TEİAŞ’a gönderilen yazıda, proje kapsamında bozulacak olan yolların TEİAŞ tarafından yapılacağı belirtildi.

Şükrü Sözen
Şükrü Sözen

YOLLARI KAZDIRMADI

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan ünlü turizm bölgesi Side’nin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için Enerji Nakil Hattı Projesi hazırlamış, bölgedeki yatırımcıların da talep ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin onayladığı projeye Dünya Bankası da 250 milyon lira finansman sağlamıştı.

TEİAŞ, projeye başlayabilmek için Cumhurbaşkanlığı’nın da aralarında bulunduğu 36 kurumdan görüş ve onay istemiş, 35 kurum projeyi onaylarken, CHP’li Manavgat Belediyesi engel çıkartmıştı. Belediye, önce Side’ye enerji sağlayacak olan hattın havadan değil, yer altından götürülmesini istemiş, Sonra da “Yolların kazılması uygun değil” diyerek projeye onay vermemişti.

İHTİYACI KARŞILANACAK

Manavgat Belediyesi’nin onayının ardından hız kazanan elektrik nakit hattı projesi, 2 ay içerisinde başlayacak. Yapılacak olan projeyle birlikte yılda 4 milyon turiste ev sahipliği yapan Side’nin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

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