CHP'den şimdi de cezaevi ziyareti! 31 Mart seçimlerinde iş birliği ortağı HDP'ye desteğini açık açık ortaya koyan CHP, görevden alınan belediye başkanlarına destek ziyaretlerinin ardından bu kez de cezaevlerindeki HDP'lileri ziyaret etti.

Nur Banu Aras 29 Ağustos 2019, 04:00 Yeni Şafak