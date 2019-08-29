Gündem CHPden şimdi de cezaevi ziyareti
MARDİN

CHP'den şimdi de cezaevi ziyareti!

31 Mart seçimlerinde iş birliği ortağı HDP'ye desteğini açık açık ortaya koyan CHP, görevden alınan belediye başkanlarına destek ziyaretlerinin ardından bu kez de cezaevlerindeki HDP'lileri ziyaret etti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Muharrem İnce’nin de aralarında bulunduğu CHP heyeti, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk’ü ziyaret etti.
Muharrem İnce’nin de aralarında bulunduğu CHP heyeti, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk’ü ziyaret etti.

Görevden alınan başkanlara destekle yetinmeyen CHP, cezaevlerinin yolunu tuttu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kandıra Cezaevi'nde yatan HDP'li Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ, Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Gültan Kışanak ile görüştü.

Cezaevi ziyareti öncesinde sosyal medyadan paylaşım yapan Kaya, "Seçilmişlerin, halkın iradesinin yok sayıldığı demokrasinin katledildiği günlere inat biz cumhuriyeti de demokrasiyi de yaşatacağız. Bu cezaevinde yatanlar bir gün mutlaka bizimle özgür günlerde birlikte olacaklar" dedi.

  • HDP seviciliği yarışının sonucu
  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP’lilerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret etmesine tepki gösterdi. Destici, aralarında Muharrem İnce’nin de bulunduğu CHP heyetinin, HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaretine ilişkin “Muharrem İnce’den diğer CHP yöneticilerine kadar pek çoğunun, bizzat Mardin’e giderek görevden alınan belediye başkanını ziyaret etmesi adeta CHP içindeki HDP seviciliği yarışının bir sonucudur. Üstelik ulusalcı, milliyetçi diye bildiğimiz CHP içinde bir şahsiyet bile bunu yapacak seviyeye gelmiş ise CHP’nin ‘vay haline’ demek gerekir” dedi.

Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola!
OYNAT 00:35
Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola!
İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntülerde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi el ele kol kola seçim çalışması yapıyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakında HDP'nin olmaması, seçmenin ürkmemesi olarak yorumlanmıştı. Seçim çalışmaları sürecinde gizlenemeyen bu ittifak artık gün yüzüne çıktı.


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