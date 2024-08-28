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CHP'den Tanju Özcan'a 'Kılıçdaroğlu' cezası

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, “Cenazene gelmem çünkü hoca helallik istediğinde ‘Hakkımı helal ediyorum’ diyemem” sözleriyle hedef almış ve parti disiplinine sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bu sözleri nedeniyle Özcan'a kınama cezası verdi.

Hüseyin Berk
18:55 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:16 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Tanju Özcan - Kemal Kılıçdaroğlu
Tanju Özcan - Kemal Kılıçdaroğlu

Bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaptığı açıklamalarda sık sık hedef alan, parti kongresi öncesinde Genel Merkez önüne koltuk fırlatan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, son açıklaması nedeniyle bir kez daha parti disiplinine sevk edilmişti.

"Cenazene gelmem çünkü hoca helallik istediğinde ‘Hakkımı helal ediyorum’ diyemem"

Tartışmanın fitilini ateşleyen Özcan, Kılıçdaroğlu'nun
"Bana sadık 50 vekil var."
dediğini belirtip,
"Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?"
ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu ise o sözlerin kendisine ait olmadığını söyleyip,
"Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde’"
diyerek Özcan'a yanıt vermişti.
Özcan ise Kılıçdaroğlu'na,
"Cenazene gelmem çünkü hoca helallik istediğinde ‘Hakkımı helal ediyorum’ diyemem"
sözleri ile çıkışmış ve 17 Temmuz'da disipline yollanmıştı.

CHP'den Tanju Özcan'a 'Kılıçdaroğlu' cezası

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından Özcan'a oy birliğiyle kınama cezası verildi.

YDK Sekreteri Deniz Çakır, yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yüksek Disiplin Kurulumuz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, 11.07.2024 Perşembe günü saat 17:58’de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nedeniyle Tüzüğümüzün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar vermiştir."



#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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