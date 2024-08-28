CHP'den Tanju Özcan'a 'Kılıçdaroğlu' cezası

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Destek Hizmetleri Müdürü olan kuzeni Sedat Gülener, belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Özcan, dayısının oğlunu göreve getirmesiyle ilgili, "Toplu taşımanın başındaydı. Yıllarca bunu başarıyla yürütmüştü. Benim dönemimde de Destek Hizmetleri Müdürü oldu. Tarafımdan başarı ödüllendirilir. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok” dedi. Tanju Özcan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Belediyede torpilsiz kimse olmaz, herkesin bir referansı vardır" demişti.