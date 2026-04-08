CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e 'Atatürk' tehdidi: Hesap vereceksin

Sözcü gazetesi, bugün yaptığı bir haber ile Milli Eğitim Bakanlığının, bir eğitim sendikası tarafından düzenlenmek istenen "Gençlerden Atatürk'e Mektup" yarışmasına izin vermediğini ileri sürdü.

CHP'li Başarır'dan Tekin'e 'Atatürk' tehdidi

Sözcü'nün manşetine de taşıdığı habere CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da destek çıkarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin sırasında konuşan Başarır, "Atatürk düşmanı" ilan ettiği Bakan Tekin'i, "Gideceksin ve günün birinde bu ülkeye hesap vereceksin." sözleriyle tehdit etti.

Bakan Tekin'den iddialara cevap

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün katıldığı canlı yayında iddialara ilişkin konuştu.

"Eğitimle alakalı bir sendikanın 'Atatürk'e mektup' diye bir kampanya başlatmak istiyoruz diyor. Yusuf Tekin bunu engelliyor? deniliyor. Nedir bu işin aslı?" sorusunu cevaplayan Tekin, sendikalarla siyasi partiler arasında formel bir bağ olmadığını, ancak informel bağ bulunduğunu söyledi.

"O sendika bize protokol talebinde bulunmamış"

Milli Eğitim Bakanlığının belli standartlarının olduğunu ve denetim yapmakla mükellef olduklarını dile getiren Tekin, bakanlığa başvuran hiç kimsenin ideolojisine bakmadıklarını belirtti.

Bakanlığın prensiplerinin ve mevzuatının olduğunu ve bu mevzuat çerçevesinde izin verildiğini belirten Tekin, "O sendika bize protokol talebinde bulunmuş mu, bulunmamış. 'Biz bir yarışma yapmak istiyoruz.' demiş. Bizim arkadaşlarımız, 'Eksiklikler var sizin bize sunduğunuz şeyde. Bunları tamamlarsanız, izin verebiliriz, sağlamazsanız izin veremeyiz.' diye cevap vermiş." diye konuştu.

Bakanlığın söz konusu sendikaya 7 eksiklik bildirdiğini aktaran Tekin, hukuk devleti ilkelerine uyulmadığı takdirde böyle etkinliklere izin verilmeyeceğini ifade etti.







