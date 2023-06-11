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CHP'li Atıcı seçim yenilgisini Babacan'a yıkıp isyan etti: İttifak olursa yine kaybederiz yeter artık

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığının sorumlusu olarak Yedili Masa'nın küçük ortaklarını gösterdi. İsim vermeden Ali Babacan'ı eleştiren Atıcı, "Bizim 'Yüce divana göndereceğiz' dediğimiz insanları listelerimizden aday göstermemiz seçmenimizi ürküttü, kızdırdı ve bir kısmı sandığa gitmedi." dedi. "Hoşumuza gitmeyen kişilerle yola çıktık" ifadelerini kullanan Atıcı, "Yerel seçimde de yine milletvekillerimizi belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Biz aptal değiliz. Yeter artık " diye konuştu.

13:17 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı seçim yenilgisinden Ali Babacan'ı sorumlu tuttu.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı seçim yenilgisinden Ali Babacan'ı sorumlu tuttu.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı seçim hezimetine ilişkin Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Seçim başarısızlığının sorumlusu olarak ittifak yapılan bazı partileri gösteren Atıcı, isim vermeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi.



'Seçmenimiz kızıp sandığa gitmedi'

"Bizim 'yüce divana göndereceğiz dediğimiz insanları listelerimizden aday göstermemiz seçmenimizi ürküttü, kızdırdı bir kısmı sandığa gitmedi." diyen Atıcı, küçük partilere bu kadar milletvekili verilmesinin tabanı yorduğunu söyledi.

'Böyle giderse yerel seçimde de kaybederiz'

"Hoşumuza gitmeyen kişilerle yola çıktık" itirafında da bulunan Atıcı, "CHP'nin altı okuyla taban tabana zıt kişileri si listelerinizde gösterirseniz bizim tabanımızın mecali kalmaz. Yerel seçimde de yine milletvekillerimizi belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Biz aptal değiliz. Yeter artık tokat yiye yiye..." diye konuştu.


#Aytuğ Atıcı
#CHP
#Ali Babacan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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