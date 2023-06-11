CHP'li Atıcı seçim yenilgisini Babacan'a yıkıp isyan etti: İttifak olursa yine kaybederiz yeter artık

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' talepleri ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun parti MYK'sını değiştirmesinin bir değişim anlamına gelmediğini belirten Günaydın, "Şu ana kadar 150'nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP'de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK'nın toplumu beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor." ifadelerini kullandı.