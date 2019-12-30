Gündem CHPli Başkan isyan etti Böyle mi iktidar olacağız?
İZMİR

​CHP'li Başkan isyan etti: Böyle mi iktidar olacağız?

CHP'li Başkan isyan etti: Böyle mi iktidar olacağız?

CHP İzmir'de devam eden kongre maratonunda tüm dikkatlerin üzerine çevrildiği Buca'da, İl Sekreteri Hacer Taş ile İzmir Eski Milletvekili Adayı Ali Hıdır Uludağ başkanlık için yarıştı. İl Başkanı Deniz Yücel'in konuşma yaptığı sırada, ilçe başkan adayları Hacer Taş ve Ali Hıdır Uludağ'ın taraftarları arasında merdiven tartışması yaşandı. Tartışma yüzünden konuşmasına 10 dakika ara vermek zorunda kalan Yücel, "Neyin kavgasını ediyorsunuz? Neden anlaşamıyorsunuz anlamıyorum. Biz böyle mi iktidar olacağız?" diyerek partililere tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
CHP İzmir İl Başkanı tartışmalar nedeni ile konuşamadı.
CHP İzmir İl Başkanı tartışmalar nedeni ile konuşamadı.

Buca'da Şirinyer Düğün Salonu'nda yapılan ve mevcut Başkan Kasım Akdağ'ın aday olmadığı kongrede Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İl Başkanı Deniz Yücel ve Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın desteğini alan İl Sekreteri Hacer Taş ile İzmir genelinde muhalif mavi listenin desteklediği Ali Hıdır Uludağ yarıştı.

Gerçekizmir'de yer alan habere göre kongrede Deniz Yücel konuşmasına başladığı anlarda, salondaki merdivenlerde Hacer Taş taraftarlarının yer almasına kızan Ali Hıdır Uludağ taraftarları arasında sözlü tartışma çıktı. Yücel konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

  • Konuşmasına yaklaşık 10 dakika ara veren Yücel "Neyin kavgasını ediyorsunuz? Neden anlaşamıyorsunuz anlamıyorum. Biz böyle mi iktidar olacağız?" dedi.

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