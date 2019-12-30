​CHP'li Başkan isyan etti: Böyle mi iktidar olacağız?

Buca'da Şirinyer Düğün Salonu'nda yapılan ve mevcut Başkan Kasım Akdağ'ın aday olmadığı kongrede Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İl Başkanı Deniz Yücel ve Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın desteğini alan İl Sekreteri Hacer Taş ile İzmir genelinde muhalif mavi listenin desteklediği Ali Hıdır Uludağ yarıştı.
Gerçekizmir'de yer alan habere göre kongrede Deniz Yücel konuşmasına başladığı anlarda, salondaki merdivenlerde Hacer Taş taraftarlarının yer almasına kızan Ali Hıdır Uludağ taraftarları arasında sözlü tartışma çıktı. Yücel konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.
- Konuşmasına yaklaşık 10 dakika ara veren Yücel "Neyin kavgasını ediyorsunuz? Neden anlaşamıyorsunuz anlamıyorum. Biz böyle mi iktidar olacağız?" dedi.