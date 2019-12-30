​CHP'li Başkan isyan etti: Böyle mi iktidar olacağız? CHP'li Başkan isyan etti: Böyle mi iktidar olacağız? CHP İzmir'de devam eden kongre maratonunda tüm dikkatlerin üzerine çevrildiği Buca'da, İl Sekreteri Hacer Taş ile İzmir Eski Milletvekili Adayı Ali Hıdır Uludağ başkanlık için yarıştı. İl Başkanı Deniz Yücel'in konuşma yaptığı sırada, ilçe başkan adayları Hacer Taş ve Ali Hıdır Uludağ'ın taraftarları arasında merdiven tartışması yaşandı. Tartışma yüzünden konuşmasına 10 dakika ara vermek zorunda kalan Yücel, "Neyin kavgasını ediyorsunuz? Neden anlaşamıyorsunuz anlamıyorum. Biz böyle mi iktidar olacağız?" diyerek partililere tepki gösterdi.

Haber Merkezi 30 Aralık 2019, 13:01 Son Güncelleme: 30 Aralık 2019, 13:15 Diğer