Gündem CHPli başkan mekan bastı
İZMİR

CHP’li başkan mekan bastı!

İzmir Kemalpaşa’nın CHP’li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, mafyalığa soyundu. Alacak verecek meselesi yüzünden eski ortağı Sinan Küçük’ün oto yıkama dükkânını basan Karakayalı, tehditler eşliğinde Küçük’ü yumrukladı, masadaki eşyaları ve bilgisayarı yere fırlattı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Rıdvan Karakayalı
Rıdvan Karakayalı

CHP’li belediye başkanları yine skandallarla gündemde. Bu kez skandalın merkezinde CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı var. Yerel seçimler öncesi Suriyelilere yönelik ırkçı ifadeler kullanan Karakayalı, bu kez bir vatandaşın işyerini basarak, iş yeri sahibini darp etti.

Saldırı anı kamera kayıtlarına böyle yansıdı.

ESKİ ORTAĞININ OFİSİNİ BASTI

Olay geçtiğimiz günlerde İzmir Kemalpaşa’da yaşandı. Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP’li Rıdvan Karakayalı yanına aldığı korumasıyla birlikte, Sinan Küçük’ün Kemalpaşa’daki ofisini bastı. Daha önce birlikte iş yaptıkları Küçük’e ait işyerinin altını üstüne getiren Karakayalı ve koruması ardından Küçük’ü yumruklayarak darp etti. Saldırı anı ise kamera kayıtlarına yansıdı.

POLİS ARAYINCA KAÇTI!

Saldırıya uğrayan Küçük durumu polise bildirdi. Küçük’ün polisi aramasıyla birlikte Karakayalı ve yanındaki koruması ofisten ayrıldı. Darp edilen Sinan Küçük polise verdiği ifadede Karakayalı’nın ofisini bastığını, kendisine hakaret ettiğini ve darp ettiğini söyledi. Küçük can güvenliği olmadığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

“SENİ ÖLDÜRECEĞİM” DİYE TEHDİT ETTİ

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, CHP’li Başkan Karakayalı’nın mafya özentisi ilk değil. Karakayalı daha önce iki defa Küçük’e ait ofisi basmış. Karakayalı’nin iş yeri sahibi Küçük’e “Seninle hesaplaşacağım” dediği öğrenildi. Karakayalı’nın korumasının da darp edilen Küçük’e “Seni öldüreceğim” diyerek tehditler savurduğu ileri sürüldü. Karakayalı’nın Sinan Küçük’ü sürekli tehdit ettiği ve yolunu kesmeye çalıştığı öğrenildi. CHP’li Karakayalı yaşanılan olay sonrası hiçbir açıklamada bulunmadı.

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CHP'li başkanın iş yeri basıp adam dövdüğü anlar
OYNAT 00:25
CHP'li başkanın iş yeri basıp adam dövdüğü anlar
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı eski ortağı Sinan Küçük'ün iş yerini bastı. Korumasıyla birlikte adeta terör estiren Karakayalı'nın şiddet içeren görüntüleri iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın eski ortağı Sinan Küçük ile alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu öğrenildi.


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