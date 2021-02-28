CHP’li başkandan çöpleri toplayan vatandaşlara teşekkür

Maltepe Belediyesi’nde işçilerin grevi nedeniyle oluşan çöp dağları her geçen gün büyürken, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyenin toplaması gereken çöpleri vatandaş topladığı için Maltepe sakinlerine teşekkür etti.
CHP'li belediyelerdeki işçiler kazan kaldırırken, grev kararı sonrası Maltepe geneli çöplüğe döndü. Maltepe sakinlerinin durumdan şikayeti sürerken, toplanmayan çöpler, salgın döneminde birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor.
Yaşanan bu duruma tepki gösteren bazı Maltepe sakinleri, geçtiğimiz günlerde çöpleri kendileri toplamıştı.
Belediyenin toplaması gereken çöpleri vatandaşların toplaması üzerine sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, ilçe sakinlerine teşekkür etti.
Kılıç, mesajında “Her koşulda yanında olduğumuz, her koşulda yanımızda olan Maltepe’de değişimin öncüsü kadınlara günlerdir verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Birlikte Başaracağız” dedi.