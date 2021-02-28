CHP’li başkandan çöpleri toplayan vatandaşlara teşekkür

CHP'li belediyede çöp krizi devam ediyor: Maltepe'de biriken çöpleri vatandaşlar topladı

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve gidince sokaklar çöplüğe döndü. CHP'li vatandaşlar ise işçiler nedeniyle sokakların çöplüğe dönmesine tepki gösterip belediyeye destek vermek amacıyla sokaklarındaki çöpleri kendileri topladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a destek verdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın' dedi. Sevim Ayşe Serin ise “Aldıkları maaşı beğenmiyorlar. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz' dedi.