Gündem CHPli başkandan çöpleri toplayan vatandaşlara teşekkür
İSTANBUL

CHP’li başkandan çöpleri toplayan vatandaşlara teşekkür

Maltepe Belediyesi’nde işçilerin grevi nedeniyle oluşan çöp dağları her geçen gün büyürken, CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyenin toplaması gereken çöpleri vatandaş topladığı için Maltepe sakinlerine teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın paylaştığı ve teşekkür ettiği fotoğraflar.
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın paylaştığı ve teşekkür ettiği fotoğraflar.

CHP'li belediyelerdeki işçiler kazan kaldırırken, grev kararı sonrası Maltepe geneli çöplüğe döndü. Maltepe sakinlerinin durumdan şikayeti sürerken, toplanmayan çöpler, salgın döneminde birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor.

CHP'li vatandaşlar grev kararına tepki gösterip belediyeye destek verdi: Sokak sokak çöp topladılar
GÜNDEM
CHP'li vatandaşlar grev kararına tepki gösterip belediyeye destek verdi: Sokak sokak çöp topladılar

Yaşanan bu duruma tepki gösteren bazı Maltepe sakinleri, geçtiğimiz günlerde çöpleri kendileri toplamıştı.

Belediyenin toplaması gereken çöpleri vatandaşların toplaması üzerine sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç, ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Kılıç, mesajında “Her koşulda yanında olduğumuz, her koşulda yanımızda olan Maltepe’de değişimin öncüsü kadınlara günlerdir verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Birlikte Başaracağız” dedi.

CHP'li belediyede çöp krizi devam ediyor: Maltepe'de biriken çöpleri vatandaşlar topladı
OYNAT 00:54
CHP'li belediyede çöp krizi devam ediyor: Maltepe'de biriken çöpleri vatandaşlar topladı
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve gidince sokaklar çöplüğe döndü. CHP'li vatandaşlar ise işçiler nedeniyle sokakların çöplüğe dönmesine tepki gösterip belediyeye destek vermek amacıyla sokaklarındaki çöpleri kendileri topladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a destek verdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın' dedi. Sevim Ayşe Serin ise “Aldıkları maaşı beğenmiyorlar. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Başkan, vatandaşa hizmeti götürecek' dediği Maltepe'de insanlar çöplerini kendileri topluyor
OYNAT 00:41
Kılıçdaroğlu'nun 'Başkan, vatandaşa hizmeti götürecek' dediği Maltepe'de insanlar çöplerini kendileri topluyor
Kasım 2019 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Başkan, vatandaşa hizmeti götürecek' dediği Maltepe'de, günlerdir toplanmayan çöpler sonrası insanlar çöplerini kendileri toplar hale geldi.
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