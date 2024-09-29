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CHP'li belediyeden borç için cami takası

CHP'li belediyeden borç için cami takası

04:0029/09/2024, Pazar
G: 29/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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CHP'nin borç karşılığında satmaya çalıştığı camilerden biri.
CHP'nin borç karşılığında satmaya çalıştığı camilerden biri.

CHP’li Seferihisar Belediyesi’nin, SGK borcuna karşılık medrese, cami, okul gibi 37 taşınmazla takas teklifi tepkilere neden oldu. Cami ve okulların satılmak istendiğini söyleyen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, “Birisi yaklaşık 800 yıllık mazisi olan bir cami. Bir diğeri de Payamlı Camiimiz. Üzüntü içindeyiz bu konuda" dedi.

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu. Seferihisar Belediye Meclisinin 6 Ağustos'taki oturumunda yüzde 100'ü belediyeye ait olan Seferihisar Jeotermal A.Ş'nin SGK'ye olan prim borçlarının belediyeye ait taşınmazların takas, mahsup ve kat karşılığı verilmesi kararı oylandı.


MEVCUT BÜTÇE BORCA YETMEDİ

Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsası ile Payamlı Camisi ve arsası, Turabiye Mahallesi'ndeki okul binası, Hıdırlık Mahallesi'nde Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan binanın da olduğu 37 taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi. Taşınmazların arasında kamu binalarının bulunmasına tepki gösteren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, cami ve okulların satılmak istendiğini öne sürdü. Seferihisar Belediyesinin gereğinden fazla personel istihdam ettiğini, maaş ve SGK primi ödemelerine mevcut bütçe olanaklarıyla yetişemediğini savunan Kısaağa, şöyle konuştu: "SGK'ye 584 milyon lira civarında bir borç söz konusu. Borca karşılık da meclisin bir kararı var. 37 gayrimenkulün satışı, devri, takası konusunda bir karar almışlar. En üzen konu da içerisinde 2 tane cami oluşu. Birisi yaklaşık 800 yıllık mazisi olan bir cami. Bir diğeri de Payamlı Camimiz. Maalesef üzüntü içindeyiz bu konuda."


BAŞKAN 'SGK KABUL EDERSE VERECEĞİM' DEDİ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise yaptığı açıklamada, taşınmazların satılık olmadığını, borç karşılığı takas yapmak için girişimde bulunduklarını belirterek, "SGK kabul ederse vereceğim. Satmıyoruz, daha teklif bile etmedik, henüz net bir şey yok." ifadelerini kullandı.


#CHP
#cami
#borç
#Seferihisar

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