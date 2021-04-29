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Gündem CHPli Bornovada kokudan durulmuyor Mahalleli çözümü mazgallara halı ve kilim örtmekte buldu
İZMİR

CHP'li Bornova'da kokudan durulmuyor: Mahalleli çözümü mazgallara halı ve kilim örtmekte buldu

İzmir'in Bornova ilçesinde kanalizasyondan gelen kokudan rahatsız olan çevredekiler, kokuyu gidermek için mazgalların üzerini halı ve kilim gibi örtülerle kapattı.

Haber Merkezi AA
CHPli Bornovada kokudan durulmuyor: Mahalleli çözümü mazgallara halı ve kilim örtmekte buldu
Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ali Taktak, kokunun 2010 yılından bu yana aralıklı olarak yoğunlaştığını belirtti.

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlıÇamdibi semtindeki 5 mahallede yaşayan yurttaşlar, kanalizasyon kanallarından dönem dönem yayılan koku nedeniyle endişeli.

İlçe sakinleri, gaza benzer kokunun, çevreye yakın fabrikaların kimyasal atıklarını kanalizasyonlara kaçak deşarj etmesi sonucu ortaya çıktığını ileri sürüyor.

Çamdibi Semti ile Gaziosmanpaşa, Yeşilova, Tuna, Birlik ve Koşukavak mahallelerinde yaşayanlar, kanalizasyondan gelen kokudan rahatsızlıklarını dile getiriyor.

CAM BİLE AÇAMIYORUZ

Kokuyu engellemek için mazgalların üzerine halı ve kilim gibi örtülerle kapatan vatandaşlar, bu sorundan dolayı evlerin cam ve kapılarını açamadıklarını belirtti.

2010'DA BAŞLADI

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ali Taktak, gazetecilere, 2009 yılından itibaren muhtarlık yaptığını, kokunun da 2010'da başladığını söyledi.

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GECE KOKU ARTIYOR

Kokunun özellikle cuma veya cumartesi günleri gece saatlerinde gelmeye başladığını anlatan Taktak, "Vidanjörlerle atık madde kanallara dökülüyor, kimyasal madde suyla buluşunca gaz kokusu yapıyor. Vatandaşlar doğal gaz kaçağı var sanıyor ama kaçak yok. Bunaltıcı bir gaz kokusu oluyor" dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuyu araştırmasını istediklerini anlatan Taktak, kanalizasyon ve mazgalların üzerine halı sererek kokuyu gidermeye çalıştıklarını bildirdi.

  • Vatandaşların evlerinde de ıslak bezlerle tüm giderleri kapattığını vurgulayan Taktak, probleme çözüm bulunmasını istedi.

SÜREKLİ BAŞIMIZ AĞRIYOR

Mahalle sakinleri, "Gaz gibi kokuyor, zehirleniyoruz. Bu bölgede yayılan koku nedeniyle sürekli başımız ağrıyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz"

Hatice Görtan da birkaç gün önce sahura kalktığında kokudan büyük rahatsızlık yaşadıklarını belirtti.

Araştırmada kokunun doğal gaz olmadığının belirlendiğini ifade eden Görtan, "Evimdeki banyonun her tarafı kapalı olduğu halde koku buraya bile gelmişti. Gündüzleri sorun yok. Genelde geceleri bu koku geliyor" diye konuştu.

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