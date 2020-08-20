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Gündem CHPli Gürsel Tekin Ankarada oturarak demokrasi mücadelesi verilmez
POLİTİKA

CHP'li Gürsel Tekin: Ankara'da oturarak demokrasi mücadelesi verilmez

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin partisinin başarısızlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tekin "Anketlere bakıyoruz, hiçbir partide ciddi bir oy artışı yok. Ben CHP’liyim. Diyorum ki bu dönemde oyumuz artmıyorsa kendimizi check etmemiz lazım. Bizim oyumuz neden artmıyor?" diye konuştu. Ankara'da oturarak demokrasi mücadelesi verilmeyeceğini söyleyen Tekin, CHP'nin iktidara gelmesinin tek yolunun çok çalışmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle:

CHP Kurultayı tamamlandı, Parti Meclisi ve Genel Başkan Yardımcıları seçildi ancak tartışmalar bitmedi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Anketlere bakıyoruz, hiçbir partide ciddi bir oy artışı yok. Ben CHP’liyim. Diyorum ki bu dönemde oyumuz artmıyorsa kendimizi check etmemiz lazım. Bizim oyumuz neden artmıyor? Neden kararsız seçmen sürekli artıyor da, CHP anketlerde klasik oy havzasında duruyor?

  • Kalelerimizde oy oranımız düştü. Bu konuda da bir araştırma yapılmadı. Kim bize niye oy veriyor, daha önce bize oy verenler neden oy vermekten vazgeçiyor? Bunu sormuyorsak 2023 hedeflerimize ulaşamayız.

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CHP’nin halka açılmak için ne yapması lazım?

Yıllarca bu partiye üye olan insanlar istifa ediyorlar. İstanbul’un en büyük ilçelerinden bir tanesinde 1 yılda 3 bin 500’den fazla üyemiz istifa etti. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazandık, ona rağmen böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Gidip hepsine sormamız, neden istifa ettiklerini, gönüllerinin neden kırıldığını öğrenmemiz lazım.

31 Mart seçimlerinde kalelerimiz dediğimiz ilçelerde seçime katılım oranı da oy oranımız da düştü. Bunun nedenini öğrenmezsek ileri nasıl adım atacağız? Genel Merkez bu konuda araştırmalar yapmak zorunda.

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CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz, CNNTürk'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu yönetimini sert bir dille eleştirdi. Yılmaz CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde 9 seçim kaybettiğine dikkat çekerek, 'Yenile yenile milleti ruh hastası ettiler. Bunlar değişmeden sonuç değişmez' dedi.


"BİRİLERİ DİYOR Kİ 'BOŞ VER NE OLURSA OLSUN KAZANACAĞIZ"

Tüm gücümüzle çalışmak zorundayız. Ankara’da oturarak demokrasi mücadelesi verilmez. Demokrasi mücadelesi sahada, sokakta, hayatın her alanında verilir. Kaybedilen her dakika, israftır, zararlıdır.

  • Biz iktidar istiyoruz. İktidarı kimse bize altın tepside vermeyecek. Kazanmak zorundayız. Efendim birileri diyor ki “Boş ver, ne olursa olsun kazanacağız.” Bu işin garantisi yok. Çalışan kazanır.

Bir takım ne kadar iyi olursa olsun sahada da gol atması, mücadele etmesi, maçları kazanması gerekiyor. Biz bu mücadeleyi ortaya koyarsak millet de tabelayı değiştirir. Ter akıtmadan hiç kimse zafere ulaşamaz.

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