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Gündem CHPli Kırşehir Belediyesinden alacağını alamayan işçi makam aracını haczettirdi
KIRŞEHİR

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nden alacağını alamayan işçi makam aracını haczettirdi

CHP yönetimindeki Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan ve alacağını alamayan bir işçi, makam aracını haczettirdi. Başkan yardımcısına ait olan araç, muhafaza için otoparka götürüldü.

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Haber Merkezi İHA
CHPli Kırşehir Belediyesinden alacağını alamayan işçi makam aracını haczettirdi
​CHP'li Kırşehir Belediyesi'nden alacağını alamayan işçi makam aracını haczettirdi

Kırşehir Belediyesi'nde işine son verilen işçi S.D., belediye karşı tazminat davası açtı.

MAKAM ARACINI HACZETTİRDİ

Açılan davayı kazanan işçi icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağının tahsili için belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirdi.

MUHAFAZA İÇİN OTOPARKA GÖTÜRÜLDÜ

Konu ile ilgili görüşülen başkan yardımcısı ise aracın haciz edildiğini, makam aracının da şahsa değil belediyeye ait olduğunu söyledi.

40 BE 02 plakalı makam aracı ise çekici ile haczedilerek muhafaza için otoparka götürüldü.

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