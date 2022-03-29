​CHP'li Kırşehir Belediyesi'nden alacağını alamayan işçi makam aracını haczettirdi

Kırşehir Belediyesi'nde işine son verilen işçi S.D., belediye karşı tazminat davası açtı.

MAKAM ARACINI HACZETTİRDİ

Açılan davayı kazanan işçi icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağının tahsili için belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirdi.

MUHAFAZA İÇİN OTOPARKA GÖTÜRÜLDÜ

Konu ile ilgili görüşülen başkan yardımcısı ise aracın haciz edildiğini, makam aracının da şahsa değil belediyeye ait olduğunu söyledi.

40 BE 02 plakalı makam aracı ise çekici ile haczedilerek muhafaza için otoparka götürüldü.

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