CHP'li Özel'in tehditlerine 250 bin TL’lik dava

CHP’li Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın suçsuz olduğunu savunan Özel, Erdoğan’a yönelik “Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir” tehdidinde bulunmuştu.
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
Suudi Arabistan ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’e manevi tazminat davası açacaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, dün Özgür Özel hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
- “Davalının, kamuoyunda ‘gezi davası’ olarak bilinen ceza davasında yerel mahkemenin verdiği karar üzerinden, Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları, Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına ağır bir saldırıdır. Davalının, dava konusu beyanları, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesi olmayan, Cumhurbaşkanımızın itibarına zarar veren, siyasi eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde açıklamalardır.”