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Gündem CHPli Özelin tehditlerine 250 bin TLlik dava
ANKARA

CHP'li Özel'in tehditlerine 250 bin TL’lik dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada kendisini ve yargı mensuplarını tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
CHPli Özelin tehditlerine 250 bin TL’lik dava
CHP’li Özgür Özel, Osman Kavala Davasından sonra adliye önünde HDP’lilerle birikte açıklama yapmıştı.

CHP’li Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın suçsuz olduğunu savunan Özel, Erdoğan’a yönelik “Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir” tehdidinde bulunmuştu.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Suudi Arabistan ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’e manevi tazminat davası açacaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, dün Özgür Özel hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

  • “Davalının, kamuoyunda ‘gezi davası’ olarak bilinen ceza davasında yerel mahkemenin verdiği karar üzerinden, Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları, Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına ağır bir saldırıdır. Davalının, dava konusu beyanları, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesi olmayan, Cumhurbaşkanımızın itibarına zarar veren, siyasi eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde açıklamalardır.”

CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek
GÜNDEM
CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek

CHP'li Özgür Özel: Erdoğan'ı yine 'Gezi' ile yeneceğiz
OYNAT 00:42
CHP'li Özgür Özel: Erdoğan'ı yine 'Gezi' ile yeneceğiz
Gezi Parkı davasının neticelenmesinin ardından adliye önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal açıklamalarını sürdürdü. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs provokasyonlarının fitilinin ateşlendiği Gezi Parkı olaylarını savunan Özel, 'Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir.' dedi.


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