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POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' sahte evlilik çetesi lideri çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kütahya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özel'in ziyareti sırasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu öne sürdü. Mustafa Şimşek isimli kişinin evlilik çetesi lideri olduğu ve suçunu canlı yayında itiraf ettiği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özgür Özelin görüştüğü çiftçi sahte evlilik çetesi lideri çıktı
Özgür Özel - Mehmet Şimşek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel iki gündür bulunduğu Kütahya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bu ziyaretler sırasında çiftçi olduğunu öne süren bir kişi, "Traktörüme icra geldi" diyerek CHP'li Özel'e dert yandı.

İsminin Mustafa Şimşek olduğu öğrenilen kişi, "Yola çıkaramıyoruz traktörlerimizi. Jandarma polis bizi bekliyor." dedi.

TÜM TÜRKİYE'Yİ DOLANDIRDI

Ancak Özel ile görüşen Şimşek'in Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran ve Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.

Şimşek, geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

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