Gündem CHPli Rıza Özdemir yaptığı usulsüzlüğü marifet gibi anlattı İki bin sigortasız Suriyeli çalıştırıyorum
POLİTİKA

CHP'li Rıza Özdemir yaptığı usulsüzlüğü marifet gibi anlattı: İki bin sigortasız Suriyeli çalıştırıyorum

CHP Gaziantep Kurultay Delegesi Rıza Özdemir'in katıldığı bir yayındaki itirafları gündeme oturdu. Moderatörün 'Suriyeli işçi çalıştırıyor musunuz?' sorusuna 'evet' yanıtını veren Özdemir, Her yıl 2 bin Suriyeli çalıştırdığını söyleyen Özdemir, işçileri kayıt dışı ve sigortasız olarak çalıştırdığını, daha ucuza geldiğini belirtti. Özdemir’in bu sözleri gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Rıza Özdemir yaptığı usulsüzlüğü marifet gibi anlattı: İki bin sigortasız Suriyeli çalıştırıyorum
CHP'li Rıza Özdemir - CHP lideri Kılıçdaroğlu

Twitter üzerinden yapılan yayına katılan CHP Gaziantep Kurultay Delegesi Rıza Özdemir’in Suriyeli mültecilerle ilgili sözleri olay oldu. Yayın sırasında moderatörün "Suriyeli işçi çalıştırıyor musunuz?’" sorusuna yanıt veren Özdemir, her yıl 2 bin Suriyeli işçi çalıştırdığını söyledi.

  • Tarlasında Suriyeli işçileri çalıştırdığını söyleyen Özdemir, "Bende her yıl 1500 - 2 bin Suriyeli işçi çalışır. Hepsi Suriyeli, Türkler çalışmıyor’’ dedi.

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KAYIT DIŞI OLARAK ÇALIŞIYOR

Modaretörün, ‘’CHP iktidara geldiği zaman Suriyelileri ülkelerine geri gönderecek. O zaman ekip biçmekten vaz mı geçeceksiniz?’’ diye sordu. Bunun üzerine konuşan Özdemir, ‘’Hayır, geçmişte olduğu gibi ekip biçmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

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'DAHA UCUZA GELİYOR'

Özdemir, ‘’Suriyeli işçiler daha ucuza mı geliyorlar?’’ sorusuna, ‘’Evet, daha ucuza geliyorlar’’ yanıtını verdi.

2 bin işçiyi kayıt dışı çalıştırdığını aktaran Özdemir, tarım işçilerinin kayıt dışı çalıştırılmasının suç olmadığını, günlük ve mevsimlik işçilere sigorta yaptırmak zorunda olmadığını, öyle bir kanun olsa dahi kadın ve çocuklarında işçi olarak geldiğini, bunun suç olmadığını dile getirdi.

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