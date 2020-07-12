CHP’nin Ayasofya hazımsızlığı

Vatandaşların sevincinden rahatsız olan CHP Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner, “Elinizi tutan mı var! Aman tuzağa düşmeyelim! Gündem değiştiriyorlar! Siyasetsizliği ve aymazlığıyla muhalefet gönüllü bir felç yaşarken faşizm tıkır tıkır yol alıyor. Hukuka aykırı bir karar, Atatürk ve Lozan hesaplaşması bile eleştiri konusu yapılamıyorsa yazıklar olsun!” diye yazdı. CHP’li eski vekil Gaye Usluer ise “Asıl tartışılması gereken konu Ayasofya’nın ibadete açılması değildir. Danıştay aldığı kararla Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası olan bir yasayı iptal etti. Asıl tartışılması gereken konu budur” dedi.

FOTOĞRAF 46 İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar... BiP'te paylaş

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RÖVANŞ ALMAKMIŞ

CHP Milletvekili Ali Şeker, başka bir hesaptan atılan şu twiti paylaşarak karara karşı çıktı: “Mesele siyasal İslam’ın Atatürk’le kapanmayan hesabı, cumhuriyetten rövanş alma arzusudur. Acı olan ise kimsenin bunu açıktan söyleyememesidir.” CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise kararın açıklandığı saatlerle “Danışan Derviş muradına ermiş...” sözleri ile tepkisini ortaya koydu. Daha önce Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı olduğunu ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir yorumda bulunmaması dikkat çekti.

Meral Akşener

AKŞENER ÇARK ETTİ

CHP’li eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise kafa karışıklığı yaşadı. Bir yandan “Ayasofya’daki ilk namaza davet ederlerse giderim” diyen İnce, diğer yandan Erdoğan’ın konuşmanı eleştirdi. Millet İttifakı’nın diğer ortağı olan İYİ Parti’de ise mahcubiyet vardı. Daha önce “Buradan iddia ediyorum, Sayın Erdoğan onu (Ayasofya’yı) açamaz” diyen Genel Başkan Meral Akşener, tarihi karar sonrası şöyle dedi: “Yanılmışım. Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyorum.”

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OYNAT 00:00 Meral Akşener: ‘Erdoğan Ayasofya’yı açamaz’ dedim yanılmışım Daha önce katıldığı bir programda 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi kararından sonra katıldığı TV programında, 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Ayasofya için 26 yıldır mücadele veren İsmail Kandemir: Sevinçten ağladık