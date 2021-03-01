Gündem CHPnin hedefi Türkiyeyi aşısız bırakmak
ANKARA

​CHP'nin hedefi Türkiye'yi aşısız bırakmak

CHP'nin hedefi Türkiye'yi aşısız bırakmak

CHP’nin dezenformasyonları, Türkiye’nin büyük başarı gösterdiği aşı tedarik ve dağıtımını hedef almaya başladı. Erken yapılan anlaşma en ucuz aşının Türkiye’ye gelmesini sağladı. Ancak Kılıçdaroğlu, asılsız iddialarla Sağlık Bakanlığı’nı ticari sırları açıklamaya zorlamak ve Türkiye’nin hem Sinovac hem Çin ile arasını bozmak istiyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’la mücadelede klasik muhalefetini tekrarlayan CHP’nin şimdiki hedefi ise aşı tedariki ve çalışmalarına yönelik asılsız söylemleri oldu. Türkiye’nin aşı tedarikinde en önemli adres olan Çin Sinovac firmasıyla ilişkilerinde avantajını krize sokabilecek kara propaganda bu kapsamda dikkat çekiyor. Türkiye, Sinovac firmasıyla ekim, kasım gibi görüşmelere başladığı süreç içinde sözleşmeden başlayıp, tedarik de geç kaldı diyen CHP, tedarikten sonra ise fiyatını üzerinde algı operasyonlarına soyundu.

Sağlık Bakanı Koca CHP'nin ücretsiz aşı iddialarına yanıt verdi: Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı?
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca CHP'nin ücretsiz aşı iddialarına yanıt verdi: Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı?

UCUZ ALAN ÜLKE

  • Türkiye salgında elini çabuk tutarak Sinovac firmasıyla yaptığı erken anlaşma ile birlikte dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza aşıyı temin etti. Faz-3 çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirerek, yaptığı tetkiklerden olumsuz sonuç alması halinde aşıyı almamış olacaktı. Türkiye, aşının ticari anlaşmasını sır olarak tuttu. Görüşmeler sırasında rakamı açıklanmamasının sebebi aşının fiyatın diğer ülkeler tarafından duyulup yükseltilmesi olarak gösteriliyor. Aşılamada Türkiye, dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girince de “hükümet başarısız olsun gerekirse aşı gelmesin” diye düşünen CHP’liler sabotaj için harekete geçti.

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşı' iddiasına sert yanıt: Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı?
OYNAT 03:45
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşı' iddiasına sert yanıt: Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ücretsiz gelen 1 milyon doz aşı için devlete fatura kesildi' iddiasına yanıt verdi. Koca, 'Muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz. Dünyada aşı savaşının yapıldığı dönemi yaşıyoruz. Aşı savaşının olduğu dünyada üretici firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?' dedi.

ADIM ADIM PLANLAMA

Türkiye, bir yandan aşının temini ile uğraşırken diğer yandan da adım adım planlamalarını hazırladı. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek Kovid-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlendi ve bu gruplara sırasıyla aşı vurulmaya başlandı. Evden çıkamayanlar ya da huzurevlerinde kalanlar için mobil ekipler görev aldı.

Aşıyı engellemeye çalışıyorlar
KORONAVİRÜS
Aşıyı engellemeye çalışıyorlar

DAĞITIM AĞI OLUŞTURULDU

  • Türkiye’ye ilk doz aşılar gelir gelmez hemen büyük depolara kondu ve inceleme aşamasına geçildi. İki hafta süren çalışma kapsamında Türkiye geneline aşının sevkiyatı başladı. Aşı Takip Sistemi (ATS) kontrolünde aşıların her bir sağlık tesisine kadar dağıtım sağlandı. Ana depodan alınıp kişiye uygulanıncaya kadar tüm depolardaki, dağıtım yapan araçlardaki ve dolaplardaki her bir doz aşı ve antiserumun gerek sıcaklık gerekse de stok düzeyi canlı (7/24) olarak takip ediliyor.

EN HIZLI AŞI YAPAN ÜLKE

Tedarikini hızlı tamamlayan Türkiye, aşılama çalışanlarına da hızlı başladı. Türkiye’de bugüne kadar aşılanan kişi sayısı 9 milyona yaklaştı. Bunun 2 milyona yakını ise 2’nci doz aşı oldu. Aşı yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylar kayıt ve bildirim altına alınıyor. Aşı sonrası istenmeyen etkiler titizlikle izlenerek değerlendiriliyor.

AVRUPA’DA YETERLİ DEĞİL

  • Avrupa Birliği’nin ise Kovid-19 salgınına karşı aralık ayı sonunda başladığı aşılama çalışmaları beklenen düzeyde değil. Anlaşma yapılan ve onay alan firmalardan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının AB ülkelerine dağıtımının yapılmasına rağmen personel eksikliği ve lojistik sorunlardan dolayı hedeflenen aşılama yapılamadı.

AB’de 5 aşıdan 4’ü depoda kaldı
KORONAVİRÜS
AB’de 5 aşıdan 4’ü depoda kaldı

CHP’nin aşı yalanları

Burhanettin Bulut

Faik Öztrak

Faik Öztrak
  • CHP, Türkiye’nin Çin’den ısmarladığı koronavirüs aşılarının, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının aksine bir aracı firma vasıtasıyla getirildiğini iddia etti. CHP’nin bu iddiası belgelerle çürütüldü.
  • TORPİL İDDİASI
  • CHP, Kovid-19 aşısındaki önceliğin torpil olduğunu söyledi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, aşılama sırasında, ‘Kritik görevlerdeki kişilerin’ kim olduğunu sorarak, “Bu yolla aşıda torpile bir kılıf mı bulunuyor. Sağlık Bakanlığı VIP filyasyon, VIP yoğun bakım hizmetinin ardından, şimdi de VIP aşı dönemi mi başlatıyor?” dedi. Oysa aşılar belirlenen takvim ve gruplara sırasıyla vuruluyordu.
  • ETKİNLİĞİ YÜZDE 30
  • CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Sinovac’ın Faz 3 çalışmalarının sonucunu söylemiyorlar, bize gelen bilgiler böyle, bir etkinlik çalışmasının sonuçlarının yüzde 20-30 arası olduğu” ifadelerini kullandı.
  • AŞILAMADA GEÇ KALDIK!
  • CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, aşılamada Türkiye’nin geç kaldığını ortaya attı. Öztrak, “Salgın konusunda olduğu gibi, aşı tedarikinde de karartma uygulanıyor. Yalnızca aşıların tedarikinde değil, aşılamanın kendisinde de geç kalıyoruz. Aşıları bizden çok daha hızlı yapan ülkeler var” dedi.
Abone Ol Google News
Kripto para sessizliği

Kripto para sessizliği

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.
Yeni Şafak bölgede

Yeni Şafak bölgede

Geri alınan ​Karabağ'da işgalin izleri siliniyor.
Tansu Çiller anlattı

Tansu Çiller anlattı

'​Önce Süleyman Demirel, sonra Mesut Yılmaz'la mesaj geldi.'
ABD kaosu geri döndü

ABD kaosu geri döndü

​Biden'ın dilinden düşürmediği slogan, bu şekilde gerçek oldu.
Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

​Fenerbahçe, yıldız futbolcusunun golüyle sahadan galip ayrıldı.
Diyarbakırlı astronomun<br>uzay tutkusu

Diyarbakırlı astronomun
uzay tutkusu

Ayla ilgili çalışmalarından dolayı NASA teşekkür mektubu göndermişti.

CHP'de 'ayıp' depremi

CHP'de 'ayıp' depremi

​Gürsel Tekin, Teoman Sancar'ın siyasi nedenlerle istifa etmediğini açıkladı.

'Yer yerinden oynayacak'

'Yer yerinden oynayacak'

Melih Gökçek, Sancar'ın CHP'den istifasına ilişkin merak uyandıran bir iddiada bulundu.

'Şiddeti derhal durdurun'

'Şiddeti derhal durdurun'

​Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da darbecilerin orantısız güç kullanımını kınadı.
Başörtülü polisleri hedef aldı

Başörtülü polisleri hedef aldı

​HDP'li Hüda Kaya, Boğaziçi yalanları ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı.

​Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin hakemine yüklendi.

'Biden kalkanı' devrede

'Biden kalkanı' devrede

​Beyaz Saray, 'Selman'a Kaşıkçı cinayetinden yaptırım uygulanmamalı' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.