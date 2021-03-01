​CHP'nin hedefi Türkiye'yi aşısız bırakmak

Kovid-19’la mücadelede klasik muhalefetini tekrarlayan CHP’nin şimdiki hedefi ise aşı tedariki ve çalışmalarına yönelik asılsız söylemleri oldu. Türkiye’nin aşı tedarikinde en önemli adres olan Çin Sinovac firmasıyla ilişkilerinde avantajını krize sokabilecek kara propaganda bu kapsamda dikkat çekiyor. Türkiye, Sinovac firmasıyla ekim, kasım gibi görüşmelere başladığı süreç içinde sözleşmeden başlayıp, tedarik de geç kaldı diyen CHP, tedarikten sonra ise fiyatını üzerinde algı operasyonlarına soyundu.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca CHP'nin ücretsiz aşı iddialarına yanıt verdi: Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı?

UCUZ ALAN ÜLKE

Türkiye salgında elini çabuk tutarak Sinovac firmasıyla yaptığı erken anlaşma ile birlikte dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza aşıyı temin etti. Faz-3 çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirerek, yaptığı tetkiklerden olumsuz sonuç alması halinde aşıyı almamış olacaktı. Türkiye, aşının ticari anlaşmasını sır olarak tuttu. Görüşmeler sırasında rakamı açıklanmamasının sebebi aşının fiyatın diğer ülkeler tarafından duyulup yükseltilmesi olarak gösteriliyor. Aşılamada Türkiye, dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girince de “hükümet başarısız olsun gerekirse aşı gelmesin” diye düşünen CHP’liler sabotaj için harekete geçti.

OYNAT 03:45 Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşı' iddiasına sert yanıt: Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ücretsiz gelen 1 milyon doz aşı için devlete fatura kesildi' iddiasına yanıt verdi. Koca, 'Muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz. Dünyada aşı savaşının yapıldığı dönemi yaşıyoruz. Aşı savaşının olduğu dünyada üretici firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ADIM ADIM PLANLAMA

Türkiye, bir yandan aşının temini ile uğraşırken diğer yandan da adım adım planlamalarını hazırladı. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek Kovid-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlendi ve bu gruplara sırasıyla aşı vurulmaya başlandı. Evden çıkamayanlar ya da huzurevlerinde kalanlar için mobil ekipler görev aldı.

REKLAM

KORONAVİRÜS Aşıyı engellemeye çalışıyorlar

DAĞITIM AĞI OLUŞTURULDU

Türkiye’ye ilk doz aşılar gelir gelmez hemen büyük depolara kondu ve inceleme aşamasına geçildi. İki hafta süren çalışma kapsamında Türkiye geneline aşının sevkiyatı başladı. Aşı Takip Sistemi (ATS) kontrolünde aşıların her bir sağlık tesisine kadar dağıtım sağlandı. Ana depodan alınıp kişiye uygulanıncaya kadar tüm depolardaki, dağıtım yapan araçlardaki ve dolaplardaki her bir doz aşı ve antiserumun gerek sıcaklık gerekse de stok düzeyi canlı (7/24) olarak takip ediliyor.

EN HIZLI AŞI YAPAN ÜLKE

Tedarikini hızlı tamamlayan Türkiye, aşılama çalışanlarına da hızlı başladı. Türkiye’de bugüne kadar aşılanan kişi sayısı 9 milyona yaklaştı. Bunun 2 milyona yakını ise 2’nci doz aşı oldu. Aşı yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylar kayıt ve bildirim altına alınıyor. Aşı sonrası istenmeyen etkiler titizlikle izlenerek değerlendiriliyor.

AVRUPA’DA YETERLİ DEĞİL

Avrupa Birliği’nin ise Kovid-19 salgınına karşı aralık ayı sonunda başladığı aşılama çalışmaları beklenen düzeyde değil. Anlaşma yapılan ve onay alan firmalardan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının AB ülkelerine dağıtımının yapılmasına rağmen personel eksikliği ve lojistik sorunlardan dolayı hedeflenen aşılama yapılamadı.

KORONAVİRÜS AB’de 5 aşıdan 4’ü depoda kaldı

CHP’nin aşı yalanları

Burhanettin Bulut

Faik Öztrak

Faik Öztrak