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Gündem CHPnin Pençe sınavı Operasyona kör, sağır, dilsiz kaldılar
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İSTANBUL

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu operasyonla ilgili açıklama yapmadı - CHP Pençe'yi görmedi

CHP'nin 'Pençe' sınavı: Operasyona kör, sağır, dilsiz kaldılar

Türkiye son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı ve TSK hem kara hem de hava unsurlarıyla Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki terör noktalarına operasyon düzenledi. Böylesine geniş çaplı bir operasyon hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve partinin diğer organlarından en ufak bir açıklama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı. Hatırlanacağı üzere Kandil'deki teröristler geçtiğimiz günlerde yayınladıkları videolarda CHP'nin adayına oy verilmesi çağrısında bulunmuştu. Tüm bunlar CHP yönetimi ve CHP İstanbul adayı için 'PKK hssasiyetleri mi var?' sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemel Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu.
Kemel Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemlerin en geniş kapsamlı terör harekatı olan 'Pençe' operasyonu, Kuzey Irak'takı terör unsurlarının yok edilmesi hedefiyle başlatıldı.

Jetlerin daha önceden belirlenen yerleri havadan vurmasını, helikopterle bölgeye sızdırılan komandolar takip ederken, bu sırada terör noktaları füze ve havanlarla vuruldu.

Operasyonun nereleri kapsayacağı, nasıl ilerleneceği ve muhtemel sonuçları Türkiye'nin bir numaralı gündemi olurken, CHP yönetiminden operasyona ilişkin tek bir açıklama dahi gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında Mehmetçiğin adını dahi anmadı

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
  • İstanbul'daki seçimlerden darp edilen gazetecilere, Rabia Naz olayından Eşref Kolçak'ın vefatına kadar birbirinden farklı çok sayıda konuya dair görüşlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, Pençe operasyonu ve bu operasyonu icra eden askerlerle ilgili tek bir kelime dahi etmedi.

İstanbul'u turladı PKK ile mücadeleye değinmedi

Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı sıralarda, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı da İstanbul sokaklarında seçim çalışmalarını sürdürdü.

Vatandaşların kendisine PKK ve FETÖ'ye yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdiği CHP'nin adayı, partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi Pençe operasyonunu görmezden geldi.

Saatlerce seçim çalışması yapan CHP adayı bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik, Hakurk ve Kuzey Irak'a ilişkin tek bir cümle dahi kurmadı.

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