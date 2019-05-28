Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu operasyonla ilgili açıklama yapmadı - CHP Pençe'yi görmedi

CHP'nin 'Pençe' sınavı: Operasyona kör, sağır, dilsiz kaldılar

Türkiye son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı ve TSK hem kara hem de hava unsurlarıyla Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki terör noktalarına operasyon düzenledi. Böylesine geniş çaplı bir operasyon hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve partinin diğer organlarından en ufak bir açıklama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı. Hatırlanacağı üzere Kandil'deki teröristler geçtiğimiz günlerde yayınladıkları videolarda CHP'nin adayına oy verilmesi çağrısında bulunmuştu. Tüm bunlar CHP yönetimi ve CHP İstanbul adayı için 'PKK hssasiyetleri mi var?' sorusunu yeniden gündeme getirdi.