CHP'nin 'şeffaflık' tiyatrosu Antalya'da çöktü: Ankara'da nutuk atacağına Antalya'da emlak imparatorluğuna bak

"Londra’dan İspanya’ya kadar uzanan bir emlak imparatorluğu sizin belediyenizin en yetkili ismine aitken tek kelime etmeyeceksiniz, ama Ankara’da dürüstlük nutukları atacaksınız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! Özgür Özel’in sözde 'hesap sorma' söylemi, Antalya’daki bu devasa rant ağına toslamıştır. Kendi bürokratına 'Bu tapular nereden geldi?' diye soramayan bir Genel Başkan, Türkiye’ye hangi adalet vizyonunu vaat edebilir?"