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POLİTİKA

CHP’nin skandal yılı

2017 yılı Cumhuriyet Halk Partisi için skandallarla dolu geçti. Tartışmaların odak noktasına yerleşen Kılıçdaroğlu, FETÖ için Ankara’dan İstanbul’a yürüdü, dağdaki PKK’lıları ‘masum siviller’ olarak göstermeye çalıştı. Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’tan hapse girdiği partide Ömer Süha Aldan ise 15 Temmuz kahramanlarına hakaret etti.

Haber MerkeziYeni Şafak
CHP'deki skandallar 2017’ye damga vurdu
CHP'deki skandallar 2017’ye damga vurdu

FETÖ için yollarda

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan halk oylamasında ‘evet’ çıkmasının ardından sandık yenilgilerine bir yenisini daha eklemenin hışmıyla “Bu referandum meşru değil” iddiasına sarıldı. CHP içinde muhaliflerin hareketlendiğini gören CHP Lideri, Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’tan tutuklanmasını bahane ederek FETÖ’cü ve HDP’lilerle birlikte kol kola yollara düştü. Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 15 Haziran’da başladığı maratonu 9 Temmuz’da tamamladı.

Danışmanı ByLock’çu

CHP gündemini ve Kılıçdaroğlu’nun miting konuşmalarını yazan Başdanışman Fatih Gürsul, kırmızı listeden ByLock’çu çıktı. Gürsul’un ABD’deki FETÖ abisiyle ByLock’tan yazışmaları tespit edildi. ByLock’ta ‘Murat’ kod adını kullanan Gürsul’un, emir aldığı FETÖ abisi A.H.P’ye akıl danıştığı, Kılıçdaroğlu’na attığı e-postalara gelen cevapları aynen örgüt abisine ilettiği saptandı. FETÖ üyeliğinden 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Gürsul için Kılıçdaroğlu, “Gittiğimiz illerde konuları Fatih bey belirlerdi” diyerek CHP-FETÖ bağlantısını da itiraf etti.

Türkiye’ye gelmeyin!

Almanya’da yayın yapan Focus dergisine röportaj veren Kılıçdaroğlu, Türkiye’de ‘can ve mal güvenliğinin olmadığını’ belirterek Alman turistlere “Türkiye’ye gelmeyin” çağrısı yaptı. Türkiye kamuoyunda büyük tepkiye yol açan röportaj sonrası, Kılıçdaroğlu’nun artık ‘ulusal güvenlik sorunu’ haline geldiği yorumları yapılır oldu. Ankara-Berlin ilişkilerinin oldukça gergin olduğu bir dönemde yapılan röportajda Almanya’nın istediği cevapları veren Kılıçdaroğlu, böylece Türkiye hakkındaki negatif algının en önemli destekçisi oldu.

2 milyonluk fatura!

Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li katip üye Elif Doğan Türkmen’in TBMM’ye ödettiği 2 milyon TL’lik haberleşme faturası 2017’nin Ocak ayına damga vurmuştu. Türkmen, yaptığı telefon görüşmeleri ve Adanalı seçmenine gönderdiği mektuplarla bir rekora imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını istediği Türkmen, Meclis’teki divan üyeliği görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Ataşehir Buz kesti

Kılıçdaroğlu’nun kızı ve özel kalem müdürünün isminin de karıştığı ‘Buz Rezidans’ skandalı sonrası CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ‘görevi kötüye kullanmak’, ‘haksız kazanç sağlamak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘gerçeğe aykırı belge düzenlemek’ suçlarından İçişleri Bakanlığı’nca görevden alındı. İlgezdi’nin kamuyu milyarlarca lira zarara uğrattığı tespit edildi. Ataşehir’deki vurgunun, CHP’de 1994’teki İSKİ skandalından sonraki en büyük belediye vurgunu olduğu belirtiliyor. Görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi’yi savunan Kılıçdaroğlu ise onunla birlikte miting düzenleyip gövde gösterisi yaptı. Bununla kalmayan Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte “Ben eski maliyeciyim. Mal nasıl götürülür ben çok iyi bilirim” dedi.

Sistemi kavrayamadı

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumunda kabul edilen ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nde ‘Başbakanlık’ kurumunun olmayacağını unutunca büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, “Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lazım” sözleriyle gündeme oturdu.

Casusluktan tutuklandı

MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesinde yayınlaması için firari Can Dündar’a servis eden CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Beberoğlu’nu “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan mahkum etti. Önce ‘müebbet hapis’ cezasına çarptırılan Berberoğlu’nun cezası daha sonra 25 yıla indirildi.

Vatandaşa hakaret

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, vatanı için 15 Temmuz’da meydanlara inip FETÖ’cü vatan hainlerine karşı direnen vatandaşlara açıkça hakaret etti. Haddini aşan sözler sarfeden Aldan, darbeye direnen sivilleri yargıdan muaf tutan KHK’ya ilişkin konuşmasında, “Bu mantık, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır” diyerek büyük bir terbiyesizliğe imza attı.

Teröristlere ‘piknikçi’ dedi

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelede silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanılmamasını isterken, Hakkari’de yapılan bir operasyonda öldürülen teröristlerin aslında ‘piknikçi’ olduğunu iddia etti. PKK’lılara kalkan olan bu ifadelere Kılıçdaroğlu da şu sözlerle destek verdi: Öldürülenlerden bazıları iş adamı, gizli kapaklı insanlar değil, piknik yapıyorlar orada. Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım."

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