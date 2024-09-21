CHP'ye toplama program

CHP'nin çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, parti programının güncellenmesi yönünde Tüzük Kurultayı'nda alınan kararlar ele alındı. Tüzük Kurultayı'nı geride bırakan ana muhalefette gündem parti programı. Programını 6 ila 8 ay içinde güncellemeye hazırlanan CHP'nin yeni dönemde seçim beyannamesi olarak da kullanılması öngörülen program, dünyada yükselen yeni sol akımlarının argümanlarıyla oluşturulacak.
KOMÜNİSTLERE DE BAKILACAK
Genel Başkan Özgür Özel'in CHP'yi yeniden sosyal demokrat zemine taşıma girişimleri, CHP MYK'sında da tartışıldı. Bu kapsamda, aşırıcı akımların programlarına da bakılacak. Bu çerçevede, ekolojist ve komünist partilerin programları inceleniyor. CHP'de, öncelik solun başarılı olduğu İngiltere, Fransa, Brezilya'daki sol ittifak partilerinin programlarına verildi. Bir dönem CHP içinde sıkça tartışılan Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) son seçimlerde aldığı sonuçlar yüzünden gündemden düştüğü ifade edildi. Ana muhalefetin önündeki bir diğer model ise İspanya. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) programı da incelenecek.
BREZİLYA DA LİSTEDE
CHP'nin 6 ila 8 ay içinde yenilenecek parti programında İngiliz İşçi Partisi ve Fransız Komünist Partisi'nin yanı sıra son seçimlerde sürpriz bir şekilde parlamento çoğunluğunu kazanan Yeni Halk Cephesi'ni oluşturan parti programları da incelenecek. Brezilya'da 2022 seçimlerini kazanan İşçi Partisi'nin programı da masaya yatırılacak. Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı 2022 seçimlerinde başarıyla çıkan İşçi Partisi, 1990'lardan itibaren birçok yerel seçimde başarı kazanmasında sonra sosyalist söylemden çok sosyal demokrasiye kaydı.