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CHP'ye toplama program

CHP'ye toplama program

Uğur Duyan
04:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP'nin çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, parti programının güncellenmesi yönünde Tüzük Kurultayı'nda alınan kararlar ele alındı. Tüzük Kurultayı'nı geride bırakan ana muhalefette gündem parti programı. Programını 6 ila 8 ay içinde güncellemeye hazırlanan CHP'nin yeni dönemde seçim beyannamesi olarak da kullanılması öngörülen program, dünyada yükselen yeni sol akımlarının argümanlarıyla oluşturulacak.


KOMÜNİSTLERE DE BAKILACAK

Genel Başkan Özgür Özel'in CHP'yi yeniden sosyal demokrat zemine taşıma girişimleri, CHP MYK'sında da tartışıldı. Bu kapsamda, aşırıcı akımların programlarına da bakılacak. Bu çerçevede, ekolojist ve komünist partilerin programları inceleniyor. CHP'de, öncelik solun başarılı olduğu İngiltere, Fransa, Brezilya'daki sol ittifak partilerinin programlarına verildi. Bir dönem CHP içinde sıkça tartışılan Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) son seçimlerde aldığı sonuçlar yüzünden gündemden düştüğü ifade edildi. Ana muhalefetin önündeki bir diğer model ise İspanya. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) programı da incelenecek.


BREZİLYA DA LİSTEDE

CHP'nin 6 ila 8 ay içinde yenilenecek parti programında İngiliz İşçi Partisi ve Fransız Komünist Partisi'nin yanı sıra son seçimlerde sürpriz bir şekilde parlamento çoğunluğunu kazanan Yeni Halk Cephesi'ni oluşturan parti programları da incelenecek. Brezilya'da 2022 seçimlerini kazanan İşçi Partisi'nin programı da masaya yatırılacak. Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı 2022 seçimlerinde başarıyla çıkan İşçi Partisi, 1990'lardan itibaren birçok yerel seçimde başarı kazanmasında sonra sosyalist söylemden çok sosyal demokrasiye kaydı.


CHP'nin 'ticaret sürüyor' algılarına Ticaret Bakanlığından sert yanıt: İsrail'in menfaatlerine hizmet ediyorlar

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir tarafından ortaya atılan "Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğü" iddialarına yanıt verdi. CHP'li Demir'in asılsız dayanaklarla İsrail'in menfaatlerine hizmet ettiğini vurgulayan Uysan, "Türkiye'nin gerçek verileri dururken İsrail servislerinin kaynak gösterilmesi dezenformasyon amaçlıdır" dedi. CHP'den yapılan benzer açıklamaları 'yalan ve iftira korosu' olarak nitelendiren Uysan, "Amaçları Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir." ifadelerini kullandı.

#politika
#CHP
#program

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