CHP'ye toplama program

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir tarafından ortaya atılan "Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğü" iddialarına yanıt verdi. CHP'li Demir'in asılsız dayanaklarla İsrail'in menfaatlerine hizmet ettiğini vurgulayan Uysan, "Türkiye'nin gerçek verileri dururken İsrail servislerinin kaynak gösterilmesi dezenformasyon amaçlıdır" dedi. CHP'den yapılan benzer açıklamaları 'yalan ve iftira korosu' olarak nitelendiren Uysan, "Amaçları Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir." ifadelerini kullandı.