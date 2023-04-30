|
Gündem

CHP'yi anlamak için üç kelime yeter: Çöp çukur çamur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine günler kala büyük Ankara mitinginde yüz binlerce kişiye hitap etti. Burada yaptığı konuşmada muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de 4 yıl ne yaptınız? Bunların 3 tane tanımı var. Eğer CHP’yi tanımak istiyorsanız aklınıza 3 kelime gelsin: Çöp çukur çamur" dedi.

17:34 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Ankara mitingde yüz binlerce kişiye hitap etti.

Hınca hınç dolu olan miting alanında muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Bunların 3 tane tanımı var"

Bu bay bay Kemal'in de ne olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Ne kadar yalancı olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Yalanın en önemli mihmandarı, Bay Bay Kemal'dir. Yalan dersi almak istiyorsanız onun yazıhanesine gidin. Fakat 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mefta yapacak.


Bir bilboard gördüm Ankara daha iyi hizmet layık diyor. Dün İzmir’de de aynısını yazmış. İzmir’e iyi hizmete geliyoruz diyor. Ankara’da 4 yıldır ne yaptınız? Bunların 3 tane tanımı var. Eğer CHP’yi tanımak istiyorsanız aklınıza 3 kelime gelsin: Çöp çukur çamur.

İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından kurtardık, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç, susuzluktan kurtardık susuzluktan. İşte bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#Başkent Millet Bahçesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.