CHP'yi anlamak için üç kelime yeter: Çöp çukur çamur

Bu bay bay Kemal'in de ne olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Ne kadar yalancı olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Yalanın en önemli mihmandarı, Bay Bay Kemal'dir. Yalan dersi almak istiyorsanız onun yazıhanesine gidin. Fakat 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mefta yapacak.