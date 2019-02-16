CHP’yi FETÖ yönetiyor

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından partiden ihraç edilen CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, yönetime zehir zemberek suçlamalar yöneltti. Kaset kumpasıyla Deniz Baykal'ın koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin '6 ok'unu kırdığını, Atatürkçüleri de partiden ihraç ettiğini anlatan Sapan, partinin ekseninin kaydığını söyledi. Partinin tamamen FETÖ kontrolüne girdiğini vurgulayan Sapan, "CHP'li belediyelerin tamamında FETÖ'nün eli var" dedi. Bu yüzden kendisinin DSP'den Muratpaşa Belediye Başkan adayı olduğunu hatırlatan Sapan, şunları kaydetti:

GİZLİ BİR EL VAR

"Yeni CHP'de 6 ok kırıldı. Eski sol, DSP'de toplanıyor. Partideki Atatürkçülerin hepsi ihraç edildi. Aynı şekilde ben de 2016 yılında ihraç edildim. Kalanlar da pasifleştirildi. Böyle olunca CHP başka birileri tarafından yönlendiriliyor. Partiyi vitrindeki insanlar yönetmiyor. Bunu aday belirleme usûllerinden de anlayabilirsiniz. Mesala temayül yoklaması yapıyorlar ona uymuyorlar. Aday gösterecekler, bir güç 'o olmaz' diyor, başkası geliyor, sonra bir başkası daha geliyor. Yönetim boşluğu var, gizli güçler var orada. FETÖ var, onun uzantıları var yönetimlerde. Belediyelerin aşağı-yukarı tamamında FETÖ eli var."

O İSME PARA AKIYOR

"Eskiden CHP'den aday gösterilmesi imkansız isimler bugün listede. Mesela Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal... Yargılanıyor FETÖ'den. Hakkında 2 tane soruşturma var. Bu adam FETÖ'nün belediyeler imamı ile (Erkan Karaarslan - tutuklu) iş yaptı. Hem de 17-25 Aralık'tan sonra onu başdanışman yaptı. İlçe belediyeleri kanunen şirket kuramaz. Bu adam kanunları dolaşmak suretiyle Muratpaşa ilçe belediyesine 'Falez A.Ş' diye bir şirket kuruyor ve hibe ediyor. Şirket halen devam ediyor ve doğrudan temin yoluyla ihaleler yapılıyor. Yine bu şirket üzerinden bu adama (FETÖ imamına) paralar veriliyor. Bir seferinde 160 bin verilmiş; sordum ben, 'Bu para himmet mi zimmet mi? Bu parayı niye verdiniz kardeşim?' Danışmanlık ücretini nereden ödedi, kendisi söylüyor zaten 'danışmanlık ücreti verdim' diye... Kıbrıs'ta buluşmalar... Bu adamı belediyelere kim yönlendirdi? Bu adam tutuklandığında hangi genel başkan yardımcısı avukat bulmak için çırpındı. Bunlar kirli ilişkiler."

OYLAR FETÖ'YE GİDER

"Yeni CHP hangi oku savunuyor? Milliyetçiliği mi? İttifak yaptığı adamlara bir bakın, devletçiliği mi? Hayır. Laikliği mi? İçi boşaltıldı, saçma sapan garip şeyler olmaya başladı CHP'de. O yüzden diyorum ki yeni CHP'ye oy veren kirli ilişkilere, FETÖ'cü belediyelere oy verir. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal bunlardan biridir. Uysal'a oy veren FETÖ'ye oy verir. İlişkiler ortada, her şey ortada. Her şey Deniz Baykal'a yapılan komployla başladı. Kılıçdaroğlu'nun ağzından bu komploya dair kimse bir şey duymadı. O komplonun kime yaradığı belli değil mi? CHP terörize olmuş güçlerle ittifak yapıp milliyetçilik kavramının içini boşaltıyor. CHP ideolojik bir partiydi ama artık ekseni kaydı. Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. Parti, ideolojisini kaybetti. Eski CHP'nin gelmesi için yeni CHP'yi sarsmak, tokat atmak lazım, o yüzden oyları DSP'ye vermek lazım diyorum."

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