Cihat Yaycı'dan CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Masal değil destan!

“Mavi Vatan masal değil, bir destandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki Misak-ı Milli'sidir. Bu bir deniz manifestosudur. Mavi Vatan Doktrinini uluslararası bilimsel kitap olarak ilk defa 2022 yılında 22 yıllık bir çalışmanın sonucunda yazdım. 462 bin kilometrekarelik ekonomik deniz ülkesi Türkiye'nin sınırlarını 20 yıllık bir çalışma ile belirledim. Büyük Atatürk denizi ve denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak göstermiştir. Atatürkçüyüm diye geçinenlerin Mavi Vatan'ı bir masal gibi ifade etmesi, Yunan parlamenterlerin konuşmalarıyla, terör örgütü FETÖ'nün Mavi Vatan düşmanlığıyla, Rum'un, Ermenilerin, Avrupa ülkelerinin düşmanlığıyla benzerlikler göstermektedir. Ben bu benzerliklerin takdirini yüce Türk Milleti'nin vicdanına bırakıyorum. Milletimiz, Mavi Vatan düşmanlarının aslında memleket ve millet düşmanı olduklarını zaten biliyorlar. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur”