Çimento boşaltımı sırasında feci olay: Sürücü hayatını kaybetti

21:4518/10/2025, Cumartesi
DHA
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bartın'da beton silobasının inşaat sahasına çimento boşalttığı sırada, basınçlı havanın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle zemine düşerek ağır yaralanan silobas sürücüsü hayatını kaybetti.

Bartın’da, çimento boşaltımı sırasında beton silobasında yaşanan patlama sonucu sürücü Yaşar Caner (38) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Epçilerkadı köyünde meydana geldi. Çimento fabrikasında şoför olarak çalışan Yaşar Caner, beton silobasıyla Bartın-Arıt kara yolu inşaat sahasına çimento boşalttığı sırada, basınçlı havanın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Silobastaki patlamanın şiddetiyle fırlayarak zemine düşen Caner, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Caner'i Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Caner, hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Bartın
#Beton
#Silobas
