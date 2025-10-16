İstilacı kokarca böceklerine karşı sülün ordusu

Karadeniz Bölgesi’nde fındık başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinde zarara yol açan istilacı tür olan kahverengi kokarca ile mücadelede çalışmaları sürüyor. Akademik çalışmalar ve araştırmalar doğrultusunda sülünlerin, kahverengi kokarca gibi çeşitli zararlı böceklerle beslendiği belirlendi. Amasra ilçesi Topderesi köyünde düzenlenen program ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan sülünler, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya salındı. Samsun Gelemen Sülün Üretme istasyonlarında yetiştirilen 250 sülün, Amasra, Ulus ve Kurucaşile ilçelerinde kahverengi kokarca ile mücadele edecek.