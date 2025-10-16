Yeni Şafak
İstilacı kokarca böceklerine karşı sülün ordusu

12:3916/10/2025, Perşembe
DHA
Bartın'da kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya 250 sülün salındı
Bartın'da kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya 250 sülün salındı

Bartın'da, istilacı tür olan kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan 250 sülün, doğaya salındı.

Karadeniz Bölgesi’nde fındık başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinde zarara yol açan istilacı tür olan kahverengi kokarca ile mücadelede çalışmaları sürüyor. Akademik çalışmalar ve araştırmalar doğrultusunda sülünlerin, kahverengi kokarca gibi çeşitli zararlı böceklerle beslendiği belirlendi. Amasra ilçesi Topderesi köyünde düzenlenen program ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan sülünler, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya salındı. Samsun Gelemen Sülün Üretme istasyonlarında yetiştirilen 250 sülün, Amasra, Ulus ve Kurucaşile ilçelerinde kahverengi kokarca ile mücadele edecek.


Bartın Valisi Nurtaç Arslan, programda, "Bugün 250 sülünü doğaya saldık. Ekosistemin ve yaban hayatının dengesini sürdürebilmemiz için sülün ve benzeri hayvanlarımızı doğaya salınması çok büyük önem arz ediyor. Bartın'da ayrıca kahverengi kokarca böceği ile mücadele ediyoruz. Sülünlerimiz, bilimsel ilaçlamanın dışında biyolojik anlamında katkı sağlayacak" diye konuştu.



