Bu yol görenleri hayran bırakıyor: İrlanda ve Japonya'daki ağaç tünellerini aratmıyor

"SADECE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE GELENLER OLUYOR"





7 yıldır ağaç tünelin girişinde odun ateşinde çay satan işletmeci Şuayip Keskin (67), “Buradaki doğal güzellik kasım ayı sonuna kadar devam eder. UNESCO Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesini gezenler, mutlaka tarihi ve turistik Amasra’ya geçerken bu yolu tercih ediyor. Özellikle bu yıl yolun çok fazla ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Gezi tur otobüslerinin durma ve fotoğraf çektirme alanı haline geldi. Ağaç tünel yolu gelenler çok beğeniyor. Gelin ve damatlar da bir durma yeri olmamasına rağmen mutlaka durup hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Türkiye’nin her ilinden hatta Hatay’dan bile buraya sadece fotoğraf çektirmek için gelenler oluyor. Bu yol artık yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi” dedi.