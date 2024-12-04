CİMER'e bedelli askerlik için sıra dışı talep: Kayınpederim ve babam yerime gitsin

Konya'da yaşayan bir vatandaşın CİMER'e yaptığı ilginç başvuru kısa sürede yayılarak sosyal medyada gündem oldu. 14 Aralık’ta bedelli askerlik yapmak için Amasya’ya gitmesi gerektiğini ifade eden vatandaş, işlerinin aksamasını engellemek amacıyla kendisinin yerine kayınpederi ve babasının askerlik yapmasını talep etti.
Konya’da yaşayan bir vatandaş, bedelli askerlik için yaptığı sıra dışı talep ile sosyal medyada dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuru yapan vatandaş, kendisinin yerine kayınpederi ya da babasının bedelli askerlik yapmasını istedi.
14 Aralık’ta Amasya’da bedelli askerlik görevi için teslim olması gereken vatandaş, evlilik ve iş hayatının aksamaması için bu talebi dile getirdi.
"Kayınpederim ve babam razı oldu''
Başvurusunda şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medyada hızla yayıldı
CİMER’e yapılan başvuru, sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü. Kimi kullanıcılar başvuruyu esprili bir dille yorumladı.
Vatandaşın sıra dışı talebinin nasıl değerlendirileceği ise merak konusu.