CİMER'e bedelli askerlik için sıra dışı talep: Kayınpederim ve babam yerime gitsin

“14 Aralık’ta bedelli askerlik görevi için Amasya’ya askere gideceğim. Lakin evli 2 çocuklu ve kendi işimi yapmaktayım. Evlilik ve iş hayatımın aksamaması için, kayınpederim ve benim öz babam benim yerime askerlik yapmaya razıdırlar. Eğer mümkünatı var ise değerlendirilmesini talep ederim”