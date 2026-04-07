Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Cinayet aydınlatıldı: Beş yarım altın için katil oldu

Cinayet aydınlatıldı: Beş yarım altın için katil oldu

00:527/04/2026, Salı
Sonraki haber
Polis, altın cinayetini titiz kamera incelemesiyle çözdü.
Polis, altın cinayetini titiz kamera incelemesiyle çözdü.

Manisa’da ilçesinde evinde boğularak öldürülen 69 yaşındaki Mürşide Böcüne cinayeti, polis ekiplerinin yaklaşık bin 200 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu çözüldü. Zanlı, yaşlı kadının üzerindeki 5 yarım altını bozdurmak için cinayeti işlediği tespit edilerek tutuklandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan Mürşide Böcüne (69) cinayeti, polisin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Yaklaşık bin 200 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, yaşlı kadının üzerindeki 5 adet yarım altını alarak bozduran zanlıyı operasyonla yakaladı.

Olay, 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Ayniali Mahallesi 3315 Sokak üzerindeki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen eşi İbrahim Böcüne tarafından hol kısmında hareketsiz şekilde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne’nin, yapılan ilk incelemesinde boğazında tülbent olduğu ve boğularak öldürüldüğü değerlendirildi. Yapılan kontrollerde yaşlı kadının üzerinde bulunan altınların da alındığı tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, bölgedeki 100 farklı güvenlik kamerası incelenerek yaklaşık bin 200 saatlik görüntü analizi yapıldı. Maktulün eşi evden ayrıldıktan sonra sokağa giren siyah giyimli şüphelinin E.A. (32) olduğu tespit edildi. Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla ilgili E.A., B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. (16) savcılıktan serbest bırakılırken, B.A. (20) adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşlı kadını 5 yarım altın için öldürdüğü belirlenen E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Manisa
#Altın
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Apollo’nun rekoru tarihe karıştı: Artemis 2 ile insanlı uzay uçuşu rekoru kırıldı