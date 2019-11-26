Gündem Çirkin saldırıya 6,5 yıl hapis istemi
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Çirkin saldırıya 6,5 yıl hapis istemi

Karaköy’de yolda yürüyen iki başörtülü kadına saldırıp hakaretler yağdıran Semahat Yolcu için yürütülen soruşturma tamamlandı. Yolcu’nun ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 2 yıldan 6,5 yıla kadar hapsi istendi. Görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığını iddia eden Yolcu, ‘psikolojik bir rahatsızlığının da olmadığını’ söyledi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Olay 15 Kasım saat 15.15 sularında Karaköy’de gerçekleşti. Selanik Pasajı civarında yürüyen şüpheli Semahat Yolcu, karşı yönden yaya olarak gelen üniversite öğrencileri Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce’ye saldırarak hakaret etti.
Olay 15 Kasım saat 15.15 sularında Karaköy’de gerçekleşti. Selanik Pasajı civarında yürüyen şüpheli Semahat Yolcu, karşı yönden yaya olarak gelen üniversite öğrencileri Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce’ye saldırarak hakaret etti.

İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen iki başörtülü kadına çirkin bir saldırı gerçekleştiren Semahat Yolcu ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ile tutuklu bulunan Yolcu’nun, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 2 yıldan 6,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer aldı. Olay yeri olan Karaköy’de esnaflık yapan 2 isim de tanık sıfatıyla soruşturma kapsamında ifade verdi.

Semahat Yolcu

ESNAF DURUŞMADA ŞAHİTLİK ETTİ

Müştekilerden Feyza Yerlikaya, verdiği ifadede, durup dururken yolda bir bayan tarafından başörtüsünün çekildiğini ve hakarete uğradığını söyledi. Yerlikaya, başörtüsünü düzelttiğini ve şoka girdiğini belirttiği ifadesinde, ‘Ne yapacağımı bilemedim. Davacı ve şikayetçiyim’ dedi. Olay mahallinde esnaflık yapan Veysel Ekingen olay anında bir küfür işittiğini ve dışarı çıktığında bir kadının iki başörtülü kadına hakaretler yağdırdığını söyledi. İki mağduru dükkanına davet ettiğini ve sakinleştirdiğini söyleyen Ekingen, iş yerinin kamera kayıtlarını incelediğinde olayın net olarak görüldüğünü ifade etti. Bir diğer tanık Mesut Ay da olaya şahit olduğunu şüpheli Yolcu’nun hakaretler yağdırdığını duyduğunu aktardı.

KOMİK SAVUNMA: BEN DEĞİLDİM!

  • Şüpheli Semahat Yolcu ise iddianamede yer alan ifadesinde, kendisine izletilen görüntülere rağmen saldıran kişinin kendisi olmadığını iddia etti. Olay günü Karaköy’e hiç gitmediğini öne süren Yolcu, psikolojik bir rahatsızlığının olmadığını, söz konusu kişileri daha önceden tanımadığını belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Karaköy'de başörtülü kıza yumruklu saldırı
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Karaköy'de başörtülü kıza yumruklu saldırı
İstanbul Karaköy'de, kaldırımda yürüdüğü sırada karşıdan gelen hemcinsi tarafından yumruklu saldırıya maruz kalan başörtülü kadının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde etraftaki diğer insanların olaya hiçbir müdahale etmemesi de sosyal medyada tepki topladı.
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