Çirkin saldırıya 6,5 yıl hapis istemi

İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen iki başörtülü kadına çirkin bir saldırı gerçekleştiren Semahat Yolcu ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ile tutuklu bulunan Yolcu’nun, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 2 yıldan 6,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer aldı. Olay yeri olan Karaköy’de esnaflık yapan 2 isim de tanık sıfatıyla soruşturma kapsamında ifade verdi.

Semahat Yolcu

ESNAF DURUŞMADA ŞAHİTLİK ETTİ

Müştekilerden Feyza Yerlikaya, verdiği ifadede, durup dururken yolda bir bayan tarafından başörtüsünün çekildiğini ve hakarete uğradığını söyledi. Yerlikaya, başörtüsünü düzelttiğini ve şoka girdiğini belirttiği ifadesinde, ‘Ne yapacağımı bilemedim. Davacı ve şikayetçiyim’ dedi. Olay mahallinde esnaflık yapan Veysel Ekingen olay anında bir küfür işittiğini ve dışarı çıktığında bir kadının iki başörtülü kadına hakaretler yağdırdığını söyledi. İki mağduru dükkanına davet ettiğini ve sakinleştirdiğini söyleyen Ekingen, iş yerinin kamera kayıtlarını incelediğinde olayın net olarak görüldüğünü ifade etti. Bir diğer tanık Mesut Ay da olaya şahit olduğunu şüpheli Yolcu’nun hakaretler yağdırdığını duyduğunu aktardı.

KOMİK SAVUNMA: BEN DEĞİLDİM!

Şüpheli Semahat Yolcu ise iddianamede yer alan ifadesinde, kendisine izletilen görüntülere rağmen saldıran kişinin kendisi olmadığını iddia etti. Olay günü Karaköy’e hiç gitmediğini öne süren Yolcu, psikolojik bir rahatsızlığının olmadığını, söz konusu kişileri daha önceden tanımadığını belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.